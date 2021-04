Autostrada A2 wydłuży się o 32 kilometry. Podpisano umowy na dwa nowe odcinki

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że w 2024 roku pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej (Lubelskie). W czwartek podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków tej autostrady o łącznej długości 32 kilometrów.

- Rusza realizacja autostrady A2 miedzy Siedlcami a Białą Podlaską. (...) W 2024 roku pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej – powiedział Adamczyk podczas wideokonferencji w czwartek.

Podpisane umowy

Podczas konferencji podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady z wykonawcami wybranymi w przetargach przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jedna z umów dotyczy około 18-kilometrowego odcinka autostrady A2 między miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko. Umowa opiewa na kwotę 530 mln zł a wykonawcą tego odcinka jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Druga umowa dotyczy projektu i budowy ok. 14 km autostrady na odcinku Swory – Biała Podlaska. Wykonawcą jest firm POLAQUA, a wartość umowy to 470 mln zł.

Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę, co według planów ma nastąpić na przełomie roku 2021 i 2022 r. Potem mają rozpocząć się prace budowalne. Na obu odcinkach autostrady trasa ma mieć dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też węzły drogowe, m.in. na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S19 w miejscowości Łukowisko oraz drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni drogi (betonowa czy bitumiczna) określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Obecny na czwartkowej wideokonferencji wiceminister zdrowia, senator Waldemar Kraska podkreślił, że inwestycja realizowana jest w trudnym okresie, gdy trwa walka z pandemią. - Mimo wszystko te inwestycje się toczą, inwestycje tak bardzo ważne dla regionów na wschód od Wisły. Autostrada będzie łączyła dwa dawne miasta wojewódzkie: Białą Podlaską i Siedlce, to cieszy nie tylko ze względu na rozwój gospodarczy tych okolic, ale także dla podniesienia bezpieczeństwa kierowców, którzy będą tą drogą podróżowali – powiedział.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że przez ten region prowadzą ważne szlaki komunikacyjne na wschód. - Województwo lubelskie to brama na wschód, coraz lepiej skomunikowana ze wschodem, przygotowana na wielką wymianę handlową, zarówno na Jedwabnym Szlaku, jak i z krajami za naszą wschodnią granicą – powiedział.

Stawiarski dodał, że na Lubelszczyźnie będą świetnie skomunikowane przejścia graniczne z Białorusią w Terespolu oraz z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem, bo już zapadły decyzje o budowie do nich nowych dróg. Pozostanie jeszcze jedynie poprawienie komunikacji z przejściem w Zosinie na granicy z Ukrainą. - Lubelszczyzna wstaje z kolan, jeśli chodzi o układ sieci komunikacyjnej dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości – dodał marszałek.

Cztery odcinki

63-kilometrowy fragment przyszłej autostrady A2 Siedlce – Biała Podlaska został podzielony na cztery odcinki. Podpisane w czwartek umowy dotyczą dwóch z nich. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą trzeciego odcinka Łukowisko – Swory (ok. 12,5 km). Postępowanie przetargowe toczy się jeszcze na fragment A2 od Siedlec do miejscowości Malinowiec (prawie 19 km).

W sierpniu ub.r. oddano do użytku ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek Groszki i Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.