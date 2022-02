Dodatkowe pasy na A2. Ruszają konsultacje z branżą

- Dobudowa dodatkowych pasów, przy utrzymaniu ruchu na 89 kilometrach najbardziej obciążonej autostrady w Polsce, jest olbrzymim wyzwaniem - zaznaczył p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. - Nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim organizacyjnym. Rozpoczynając przygotowania do tej inwestycji, podkreślaliśmy, że chcemy się do niej dobrze przygotować, konsultując planowane działania z branżą. Tak, by wszystkie strony przedsięwzięcia wiedziały, czego i w jakim zakresie oczekujemy - dodał.

Dodatkowe pasy autostrady A2 - konsultacje rynkowe

Jak poinformowała GDDKiA, do 17 stycznia oczekiwano na zgłoszenia podmiotów chętnych do udziału w konsultacjach. "Od jedenastu podmiotów otrzymaliśmy w sumie 27 zgłoszeń do udziału w panelach dyskusyjnych. Dzięki temu mamy od trzech do ośmiu podmiotów w każdym z paneli. Wszystkie wnioski przeszły formalną weryfikację. Kolejnym krokiem było zorganizowanie zespołów dla poszczególnych bloków tematycznych, zgodnie ze wskazaną w zgłoszeniu wiedzę ekspercką" - przekazała dyrekcja.