Polski gigant energetyczny kupuje stacje w Austrii

Orlen kupuje stacje w Austrii

Orlen zaznaczył, że dzięki transakcji rozpocznie działalność na nowym rynku handlu detalicznego, co jest zgodne z planami rozwoju sieci detalicznej zapowiadanymi w strategii spółki do 2030 r.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek napisał na Twitterze, że transakcja oznacza, że "po sfinalizowaniu transakcji, będziemy posiadać trzecią największą sieć w tym kraju z ok. 10% udziałem w rynku". Dodał, że "Austria to szósty zagraniczny rynek detaliczny, na którym będziemy oferować paliwa, umacniając pozycję w Europie Środkowej – nasza sieć stacji paliw będzie liczyła ponad 3.400 stacji. To znakomity dzień dla polskiej gospodarki."