Kolejny kraj zakazuje używania popularnej aplikacji

Rząd Australii zabroni używania chińskiej aplikacji TikTok w należących do niego urządzeniach. Zapowiedział to australijski minister sprawiedliwości Mark Dreyfus. Jako powód podał względy bezpieczeństwa.

TikTok zakazany w wielu innych krajach

Wcześniej podobne decyzje podjęło szereg innych państw zachodnich, w tym USA , Kanada, Wielka Brytania i Nowa Zelandia, motywując ją również względami bezpieczeństwa. Jak przypomina Reuters decyzje te odzwierciedlają narastające obawy, że rząd Chin może wykorzystywać aplikację firmy, należącej do konsorcjum ByteDance Ltd., do zbierania informacji o jej użytkownikach w celu propagowania swojej agendy politycznej. Kierujący australijską filią TikToka Lee Hunter wyraził rozczarowanie, że o wydaniu zakazu dowiedział się z mediów "mimo naszych wielokrotnych propozycji rozmów z rządem o naszych zasadach". - Podkreślamy, że nie ma dowodów sugerujących, iż TikTok w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu Australijczyków oraz, że nie powinien być traktowany inaczej niż inne platformy społecznościowe - dodał Hunter.

TikTok w Polsce

Na początku marca szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) powiedział, że Polska nie prowadzi żadnych prac nad ograniczeniem dostępu do TikToka. - Jeżeli miałyby nas dotknąć jakieś obostrzenia w tym zakresie, raczej byłoby to na poziomie unijnym - stwierdził.

Oświadczenie TikToka

"W ramach projektu Clover rozszerzamy nasze podejście do bezpieczeństwa danych w Europie poprzez dalsze zaostrzenie kontroli dostępu do danych i współpracę z europejską firmą zewnętrzną w celu przeprowadzania audytów, monitorowania i zapewniania niezależnej weryfikacji naszych działań. Pozostajemy gotowi do współpracy i chętni do pełnego spełnienia wymogów formalnych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z właściwymi organami" - dodał Piotr Żaczko.