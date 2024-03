Nie ma chętnych na zbadanie finansów CPK. Co dalej z projektem?

Przedłużenie terminów przetargów na inne audyty

Jednocześnie spółka poinformowała, że w odpowiedzi na prośbę oferentów spółka CPK podjęła decyzję o wydłużeniu terminów składania ofert w innych trwających przetargach: na audyt kolejowy do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, dotyczący innych projektów do 29 kwietnia i na lotniskowy do 30 kwietnia. Przypomniano, że na ukończeniu są audyty wewnętrzne prowadzone siłami spółki i przez Biuro Pełnomocnika ds. CPK. W ramach tych prac weryfikowane są m.in. harmonogramy lotniskowe i kolejowe, Program Społeczno-Gospodarczy (PSG) i Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) oraz obszary zatrudnienia i marketingu.