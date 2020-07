Wielka sieć handlowa zamyka kolejne dwa sklepy

- Zmuszeni jesteśmy do podejmowania trudnej, ale koniecznej decyzji o zamknięciu placówek nierentownych - w Grudziądzu i Lubinie. To niełatwa decyzja, przede wszystkim ze względu na ekipy obu sklepów, które dołożyły wszelkich starań, aby poprawiać z roku na rok rezultaty, za co chcę im podziękować.– powiedział Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.