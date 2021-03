Duża sieć zapowiada wycofanie produktów ze sprzedaży. "Ukłon w kierunku klientów"

Sieci wycofują jaja z chowu klatkowego

Pod koniec 2019 roku do wycofania z oferty sieci jaj pochodzących z chowu klatkowego zobowiązała się sieć Aldi. Produkty mają zniknąć ze sklepowych półek do końca 2025 roku. Na całkowitą rezygnację z wykorzystywania jajek "trójek" zdecydował się też Lidl. Firma zobowiązała się do 2025 roku całkowicie zrezygnować z pozyskiwania jaj z chowu klatkowego i dostarczania ich do sklepów na całym świecie.