Dwie duże sieci handlowe z zarzutami Prezesa UOKiK

Auchan Polska i SCA PR Polska (Intermarche) usłyszały zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właścicielom sieci handlowych grozi kara w wysokości do 3 procent rocznego obrotu.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w relacji sieć handlowa - kontrahent w wielu przypadkach występuje dysproporcja w potencjale ekonomicznym, która bywa wykorzystywana przez silniejszą stronę do narzucania słabszym podmiotom niekorzystnych warunków. "Dla dostawców produktów rolno-spożywczych sprzedaż do sieci stanowi w wielu przypadkach 'być albo nie być'. Godzą się oni na narzucane warunki współpracy, nie mając rzeczywistej możliwości negocjacji" - ocenił UOKiK .

Zarzuty wobec Intermarche

"Urząd ustalił, że sieć zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na kolejny rok z opóźnieniem, oczekując od dostawców uwzględnienia nowych warunków od początku tego roku. Tym samym dostawcy, realizując zamówienia w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. Ponadto występowały sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy" - czytamy.

Zarzuty wobec Auchan

"W działaniach przeanalizowanych w toku postępowania wyjaśniającego w latach 2020-2021 przedsiębiorca obciążał kontrahentów kosztami transportu towarów z magazynów do poszczególnych marketów, przerzucając tym samym część kosztów prowadzenia własnej działalności podstawowej na dostawców. Ponadto, nie wszyscy dostawcy ponosili opłatę za transport. Niektórzy byli z niej zwolnieni, pomimo dostarczania towarów również do magazynów centralnych, co może świadczyć o nierównym traktowaniu partnerów" - napisano.