Z kraju

"Atmosfera dosyć napięta". Minister finansów o spotkaniu z prezydentem

Andrzej Domański
Domański o spotkaniu z prezydentem: atmosfera dosyć napięta
Źródło: TVN24
Wiemy po wczorajszym spotkaniu, ale chyba jeszcze bardziej dobitnie po dzisiejszej konferencji prezesa Adama Glapińskiego, że nie ma żadnego "SAFE zero" - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Relacjonował, że atmosfera na spotkaniu z prezydentem w tej sprawie była "dosyć napięta".

We wtorek odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim. Dotyczyło między innymi proponowanego przez głowę państwa "polskiego SAFE zero procent".

Uczestniczący w spotkaniu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w środowych "Faktach po Faktach" w TVN24, jak przebiegała rozmowa z prezydentem.

- Raczej atmosfera (była - red.) dosyć napięta - odparł Domański. Prowadzący dociekał, czy w trakcie spotkania minister odniósł wrażenie, że stronę rządową "potraktowano poważnie" i czy gospodarze próbowali wyjaśnić swoją propozycję.

- Myślę, że tutaj nie chodzi o wrażenia, tylko chodzi o liczby - mówił. - Wiemy po wczorajszym spotkaniu, ale chyba jeszcze bardziej dobitnie po dzisiejszej konferencji prezesa Glapińskiego, że nie ma żadnego "SAFE zero". Nie ma żadnego prawdziwego planu na to, jak z pieniędzy Narodowego Banku Polskiego modernizować polską armię - kontynuował.

Glapiński ujawnia, jak miałby być finansowany SAFE zero procent

Glapiński ujawnia, jak miałby być finansowany SAFE zero procent

Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?

Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?

"SAFE zero procent" nie będzie? Domański: z całą pewnością

Gość "Faktów po Faktach" był również pytany o słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, wedle których miał on proponować spotkanie robocze w sprawie alternatywy dla SAFE i zaprosić tam między innymi Domańskiego.

- Takiego zaproszenia nie dostałem - odparł minister. Jego zdaniem zaistniała sytuacja jest "pewnego rodzaju szantażem". - To jest taka opowieść: będzie ustawa, którą zaproponował pan prezydent - będą zyski, tej ustawy nie będzie - to tych zysków również pan prezes Glapiński nie wygeneruje - ocenił.

W ocenie Domańskiego "z całą pewnością" nie będzie czegoś takiego jak "SAFE zero procent". Jak wskazał, wiązałoby się to z wysokimi kosztami. - One, gdybyśmy je porównywali do kosztów programu SAFE, tego europejskiego, mogą być nawet dwukrotnie większe, jeśli chodzi o odsetki i te koszty, które ponosiłby Narodowy Bank Polski - dodał.

Uwolnią jedną trzecią rezerw. Największa taka akcja w historii

Uwolnią jedną trzecią rezerw. Największa taka akcja w historii

Ze świata
Ruszają promocje na stacjach paliw. Sieci reagują po podwyżkach

Ruszają promocje na stacjach paliw. Sieci reagują po podwyżkach

Moto

Minister finansów: codziennie sprawdzam ceny ropy

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. Od rozpoczęcia ataków cena ropy na świecie gwałtownie wzrosła. Poszły za tym znaczące wzrosty cen paliwa na stacjach benzynowych w Polsce.

Andrzej Domański był pytany o ceny paliw i czy w związku z nimi nie ma powodów do paniki w kwestii ewentualnych gwałtownych ruchów na rynku. - Analizujemy sytuację, codziennie sprawdzam wielokrotnie ceny ropy, cieszę się, że one się ustabilizowały. (...) Powodów do paniki z całą pewnością nie ma. Paliwo na stacjach jest, rafinerie pracują - dodał.

Zauważył, że ceny ropy w ciągu ostatnich 48 godzin mocno spadły. - Jeszcze mieliśmy w poniedziałek rano cenę baryłki blisko 118 dolarów. W tej chwili to jest około 87, więc widzimy, że ta cena istotnie spadła, ale jest oczywiście wyraźnie wyższa niż na początku roku - powiedział Domański. Zaznaczył, że wzrosty cen ropy mogą mieć konsekwencje dla inflacji.

- Będziemy bardzo uważnie analizować sytuację na rynkach paliw - zapewnił.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Andrzej DomańskiRopa naftowaMinisterstwo Finansów
