"Prorosyjska grupa hakerska" zaatakowała rządową stronę. Kancelaria premiera o szczegółach

To prorosyjska grupa hakerska Noname057(16) stała za ubiegłotygodniowym atakiem na portal podatki.gov.pl - wynika z ustaleń rządzących, o których we wtorek poinformowała TVN24 Biznes Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na stronie podatki.gov.pl można między innymi rozliczyć PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Według zapewnień rządzących dane użytkowników są bezpieczne.

Kancelaria premiera w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes poinformowała, że "zgodnie z ustaleniami za atakiem stoi prorosyjska grupa hakerska Noname057(16)". Z informacji przekazanych przez KPRM wynika, że do ataku doszło w poniedziałek, 27 lutego, "między ok. 8:40 a 16:20".

Prorosyjska grupa hakerska zaatakowała portal podatki.gov.pl

Przedstawiciel wydziału prasowego Krajowej Administracji Skarbowej pierwotnie informował nas o chwilowych utrudnieniach w dostępie do strony podatki.gov.pl, które występowały we wtorek, 28 lutego i miały być związane z przeciążeniem strony. Podkreślał przy tym, że "nie był to atak hakerski". Co się zatem zmieniło?