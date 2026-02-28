Linie lotnicze zawieszają połączenia. "W związku z eskalacją sytuacji"

WYDANIE SPECJALNE: Atak na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
- Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - do dnia 7 marca włącznie - stwierdził w oświadczeniu manager ds. komunikacji korporacyjnej w linii lotniczej Salvatore Gabriele Imperiale.
"Rozkład lotów może ulec zmianie"
Dodał także, że "linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej".
Przedstawiciel przewoźnika wyjaśnił, że "decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji".
- Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach - poinformował Salvatore Gabriele Imperiale.
LOT odwołuje połączenia
W sobotę loty do Izraela odwołał także PLL LOT. Polski przewoźnik poinformował, że odwołanie połączeń związane jest z zamknięciem przestrzeni powietrznej przez Izrael.
W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac informował o uderzeniu i dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Z kolei prezydent Donald Trump mówił, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi.
W związku z atakami Iran, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Izrael zamknęły przestrzeń powietrzną nad swoimi krajami.
Lista linii, które zawieszają połączenia
Loty w regionie odwołały jak dotąd:
- PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela,
- Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca),
- brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic,
- Air Arabia,
- Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju),
- Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu),
- holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw),
- Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca),
- Qatar Airways,
- Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem),
- Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca);
- Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.
Opracował Krzysztof Krzykowski
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP