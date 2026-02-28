Co z sytuacją na europejskim niebie? Minister wyjaśnia

WYDANIE SPECJALNE: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
RELACJA: USA dołączają do Izraela. Iran odpowiada na ataki
"W związku z obecną sytuacją o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC), w którym uczestniczył Rafał Marczewski, wiceprezes PANSA ds. żeglugi powietrznej" - poinformował we wpisie na platformie X szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak.
Dodał, że podczas spotkania "omówiono scenariusze oraz plan działania w europejskiej przestrzeni powietrznej".
Loty zostały wstrzymane
Minister zaznaczył, że ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (od 06.57 dziś do 10.00 3 marca), wszystkie rejsy LOT do i z Tel Awiwu w tym okresie zostaną odwołane. "Z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs LOT - LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" - zaznaczył.
Przekazał, że o wszystkich zmianach w planowanych lotach narodowy przewoźnik będzie informował podróżujących na bieżąco.
Podkreślił jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej.
Zamknięte przestrzenie powietrzne
"Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego na Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta" - poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Dodało, że "prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią".
Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. O ataku informował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock