Wiceminister zakażony koronawirusem. "Wszystkim życzę zdrowia"

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń jest zakażony koronawirusem. "Pozytywny. Wszystkim życzę zdrowia" - napisał we wtorek na Twitterze pełnomocnik rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego.

Artur Soboń zakażony koronawirusem

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, osoby, które miały w ostatnich dniach bezpośredni kontakt z wiceministrem, będą poddane kwarantannie. Ministerstwo nie podało, jak dużej grupy osób może to dotyczyć. Obecnie osobiste kontakty pracowników MAP są znacznie ograniczone, wobec przejścia w dużej części na zdalny lub rotacyjny tryb pracy.

Artur Soboń od grudnia 2019 roku jest wiceministrem aktywów państwowych, a od września br. także pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Obecnie jest m.in. zaangażowany w przygotowania do rozmów z Komisją Europejską na temat modelu transformacji górnictwa, zaproponowanego we wrześniowym porozumieniu delegacji rządowej ze stroną społeczną.