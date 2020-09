Nowe stanowisko w rządzie już obsadzone. Pełnomocnik zajmie się spółkami energetycznymi

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń został powołany przez premiera na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

"No to do pracy! Od wczoraj jako pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa" – napisał na Twitterze Soboń.