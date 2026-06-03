Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła Koalicji Obywatelskiej

|
Artur Łącki
Kotula o oświadczeniu majątkowym prezydenta. "Informacja pojawiła się 15 maj"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki wykazał w oświadczeniu majątkowym za ubiegły rok, że posiada dwa domy, osiem mieszkań, kilka działek i gospodarstwo rolne. Zgromadził również kilka milionów złotych w oszczędnościach i papierach wartościowych, jest właścicielem kilku samochodów, dzieł sztuki i drogich zegarków. Jest także członkiem zarządu spółki handlowej.

Na stronie internetowej Sejmu pojawiło się oświadczenie majątkowe Artura Łąckiego, obejmujące stan na koniec 2025 roku. Z dokumentu wynika, że poseł KO posiada oszczędności w wysokości 950 tys. zł, 320 tys. euro i 800 tys. dol., co daje łącznie około 5 226 800 zł przy przeliczeniu według obecnych kursów.

Artur Łącki, poseł KO, jeden z najbogatszych polskich parlamentarzystów.
Artur Łącki, poseł KO, jeden z najbogatszych polskich parlamentarzystów.
Źródło zdjęcia: Marcin Bielecki/PAP

Oświadczenie majątkowe Artura Łąckiego

W oświadczeniu majątkowym poseł KO podał, że ma obligacje skarbowe o szacowanej wartości 2 mln zł oraz wierzytelności na kwotę 300 tys. zł i 650 tys. euro (łącznie ok. 5 mln zł). Do tego polityk jest posiadaczem udziałów w spółkach Baltic Gryf Apartments (150 szt.), w której zarządzie zasiada od 25 sierpnia 2017 r Nie jest jednak właścicielem akcji spółek RP Staszów i RP Przeworsk PSA, jak deklarował rok wcześniej.

Łącki jest współwłaścicielem domu o powierzchni 350 mkw. o wartości 2,5 mln zł oraz właścicielem domu o pow. 250 mkw. o wartości 1,5 mln zł. Ponadto poseł wymienia w oświadczeniu, że posiada siedem mieszkań, siedem miejsc garażowych i magazyn o wartości 2,5 mln euro oraz mieszkanie o powierzchni 132,50 mkw. o wartości 250 tys. euro.

W oświadczeniu wskazał również, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,47 ha (wartość 75 tys. zł). Ma też na własność nieruchomości o powierzchni 7256 mkw., 800 mkw., 4860 kw. oraz 4100 mkw., czyli łącznie 17 016 mwk. o wartości 30 mln zł.

Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera

Źródła dochodu i ruchome mienie

Do mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł Łącki zaliczył między innymi:

  • trzy samochody (Mercedes EQC, Range Rover, BMW 4 Cabrio),
  • siedem luksusowych zegarków (IWC, dwa Rolexy, 2 Rado, Hublot, Geneve),
  • dwa obrazy olejne,
  • dwie rzeźby,
  • grafikę

Polityk w swoim oświadczeniu wskazał źródła dochodu:

  • PIT R dieta parlamentarna - nieopodatkowana 36 000 zł,
  • PIT 37 - 192 323 zł,
  • PIT 28 - 293 tys. zł.

Do zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł Łąckiego należy kredyt mieszkaniowy banku Santander na 83 540 zł.

Zobacz pełne oświadczenie majątkowe Artura Łąckiego:

Oswiadczenie majątkowe Artura Łąckiego 2025 r.
Znamy oświadczenie majątkowe Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znamy oświadczenie majątkowe Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka

Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
OGLĄDAJ: Najświeższe komentarze w TVN24
Maja Chwalińska
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
TVN24
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja Obywatelskaoświadczenie majątkoweoszczędzanie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ziobro-3
Znamy oświadczenie majątkowe Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
Z kraju
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
TVN24
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
Ze świata
Pożar na terenie terminalu naftowego w Petersburgu po ataku ukraińskich dronów
Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego
TVN24
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
TVN24
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
TVN24
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
TVN24
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
TVN24
Pożar jachtu w Szczecinie
Brutalny atak i podpalenie jachtu w Szczecinie. Zatrzymano dwie osoby
TVN24
Potrącenie pieszej w Świerklańcu
17-latka potrącona na pasach leży na ulicy. Obok przejeżdżają kolejne auta
TVN24
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Nawrocki i apartamenty. Kancelaria nie odpowiada na pisma prokuratury
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
TVN24
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
Prawo
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
TVN24
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy. Ranną osobę zabrał śmigłowiec
WARSZAWA
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
TVN24
USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
Wymiana ognia. Odpalili pocisk Hellfire
TVN24
dealz shutterstock_2430905859
Pepco sprzedaje popularną w Polsce sieć sklepów
Handel
Maja Chwalińska
Zrobiła to! Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa
EUROSPORT
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
WARSZAWA
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Sprawa posła Porzucka. Tak weryfikowaliśmy zdjęcia z lotniska
Mikołaj Gątkiewicz
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
PILNECeny paliw w czwartek i piątek. Tyle zapłacą kierowcy
Moto
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
TVN24
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Dziewięć województw z alarmami IMGW. W prognozie burze z gradem
METEO
Deszcz, burza, lato
To będzie długi weekend z dynamiczną pogodą
METEO
Mateusz Szczurek
Były minister finansów ma nową pracę w międzynarodowej instytucji
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica