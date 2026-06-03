Z kraju Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła Koalicji Obywatelskiej Alicja Skiba |

Kotula o oświadczeniu majątkowym prezydenta. "Informacja pojawiła się 15 maj" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Na stronie internetowej Sejmu pojawiło się oświadczenie majątkowe Artura Łąckiego, obejmujące stan na koniec 2025 roku. Z dokumentu wynika, że poseł KO posiada oszczędności w wysokości 950 tys. zł, 320 tys. euro i 800 tys. dol., co daje łącznie około 5 226 800 zł przy przeliczeniu według obecnych kursów.

Artur Łącki, poseł KO, jeden z najbogatszych polskich parlamentarzystów. Źródło zdjęcia: Marcin Bielecki/PAP

Oświadczenie majątkowe Artura Łąckiego

W oświadczeniu majątkowym poseł KO podał, że ma obligacje skarbowe o szacowanej wartości 2 mln zł oraz wierzytelności na kwotę 300 tys. zł i 650 tys. euro (łącznie ok. 5 mln zł). Do tego polityk jest posiadaczem udziałów w spółkach Baltic Gryf Apartments (150 szt.), w której zarządzie zasiada od 25 sierpnia 2017 r Nie jest jednak właścicielem akcji spółek RP Staszów i RP Przeworsk PSA, jak deklarował rok wcześniej.

Łącki jest współwłaścicielem domu o powierzchni 350 mkw. o wartości 2,5 mln zł oraz właścicielem domu o pow. 250 mkw. o wartości 1,5 mln zł. Ponadto poseł wymienia w oświadczeniu, że posiada siedem mieszkań, siedem miejsc garażowych i magazyn o wartości 2,5 mln euro oraz mieszkanie o powierzchni 132,50 mkw. o wartości 250 tys. euro.

W oświadczeniu wskazał również, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,47 ha (wartość 75 tys. zł). Ma też na własność nieruchomości o powierzchni 7256 mkw., 800 mkw., 4860 kw. oraz 4100 mkw., czyli łącznie 17 016 mwk. o wartości 30 mln zł.

Źródła dochodu i ruchome mienie

Do mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł Łącki zaliczył między innymi:

trzy samochody (Mercedes EQC, Range Rover, BMW 4 Cabrio),

siedem luksusowych zegarków (IWC, dwa Rolexy, 2 Rado, Hublot, Geneve),

dwa obrazy olejne,

dwie rzeźby,

grafikę

Polityk w swoim oświadczeniu wskazał źródła dochodu:

PIT R dieta parlamentarna - nieopodatkowana 36 000 zł,

PIT 37 - 192 323 zł,

PIT 28 - 293 tys. zł.

Do zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł Łąckiego należy kredyt mieszkaniowy banku Santander na 83 540 zł.

Zobacz pełne oświadczenie majątkowe Artura Łąckiego:

Oswiadczenie majątkowe Artura Łąckiego 2025 r.

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