"Jestem zwykłym, skromnym dyrektorem". Artur Dziambor o nowej pracy w państwowej spółce

"Dostałem propozcyję"

- Dostałem propozycję pracy od pełniącego obowiązki prezesa, Krzysztofa Kaczmarka. Po prostu uznałem, że będzie to dla nas coś z obopólną korzyścią, jeżeli wezmę się za tę działkę akurat w Porcie Gdańskim. Od razu wiedziałem doskonale, że będzie to jakoś medialnie oprawione - zaznacza.

Skąd zna się z Krzysztofem Kaczmarkiem? - To był rok 1999. W liceum byłem szefem Sejmiku Uczniowskiego Miasta Gdyni, a potem zostałem szefem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Byłem tam reprezentantem młodzieży z Gdyni, a Krzysztof Kaczmarek był wtedy reprezentantem Żukowa. Także to dosyć długa historia. Fajna, bo jeszcze wtedy nie było polityki, nie było partii politycznych. Działaliśmy w samorządach. Z nostalgią wspominam ten czas - mówi.

Jednocześnie podkreśla, że mimo wieloletniej znajomości z szefem organizacji, do stanowiska, które aktualnie objął, ma kwalifikacje. - Do tego konkretnie byłem szkolony, uczony na studiach i zdobywałem kolejne dyplomy. Jestem magistrem zarządzania i marketingu, mam też doktorat z marketingu politycznego. Myślę, że jest wystarczającym dowodem, aby uznać, że jestem na właściwym miejscu w departamencie marketingu - ocenia.

- W Porcie Gdańskim jestem nowy. Raczej nie odczułem, żeby były tu jakieś pretensje i problemy z powodu różnych publikacji. Natomiast oczywiście nikt takiej oprawy medialnej nie chce. Niestety jest tak, że obrywam za to, że jestem politykiem. Byłem przez wiele lat w środowisku, które pewnymi rzeczami gardzi szczerą nienawiścią. Jedną z tych rzeczy to są spółki Skarbu Państwa. A gdyby przypadkiem ich partia współrządziła Polską, to wszyscy by w nich siedzieli - tłumaczy.