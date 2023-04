Premier zapowiada nową produkcję armatohaubic Krab

W zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach będziemy produkować armatohaubice Krab - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powiedział w trakcie spotkania, że do zakładów zostanie "przeniesiona część produkcji Krabów" i poinformował, że w tych zakładach będzie także centrum napraw czołgów Leopard 2.

Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili w środę Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach (woj. śląskie).

- Przywozimy dobre wiadomości. W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba - poinformował szef rządu. - O to zabiegali pracownicy, zabiegało kierownictwo, zabiegało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku - dodał premier.

Jak podkreślił, zarówno w Gliwicach, jak i w całej Polsce ważny jest rozwój przemysłu zbrojeniowego.

- Od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski - wskazał Morawiecki. Dodał, że często rozmawia z szefem MON, aby zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych.

Premier Mateusz Morawiecki w Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy" S.A. PAP/Łukasz Gągulski

Produkcja Krabów i centrum napraw Leopardów 2

- Będzie po pierwsze produkcja Krabów, przeniesiona część produkcji Krabów, ale również tutaj będzie centrum serwisowania, centrum napraw dla czołgów Leopard - poinformował szef rządu.

Podkreślił także, że rząd chce, aby powrócić do świetności zakładów w Gliwicach. Morawiecki powiedział, że "na Śląsku jest wielki potencjał produkcyjny. Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i tak musi pozostać i tak pozostanie".

- Otwieramy się na współpracę z Niemcami, Amerykanami, Koreańczykami. Te wszystkie najnowocześniejsze linie technologiczne będą też tutaj służyły rozwojowi polskiego przemysłu. Cieszę się z tego powodu, bo to oznacza większy popyt na pracę, a większy popyt na pracę to podnoszenie wynagrodzeń polskich pracowników, a to jest dla mnie najważniejsze: wynagrodzenia polskich pracowników i nowe miejsca pracy - zaznaczył premier.

Leopardy będą miały centrum serwisowe

Mariusz Błaszczak podkreślił z kolei, że podczas piątkowego spotkania ministrów obrony krajów NATO w Ramstein podpisał ze swoim niemieckim odpowiednikiem porozumienie dotyczące powstania w ZM "Bumar-Łabędy" centrum serwisowego dla całej rodziny czołgów Leopard 2. Dodał, że "jeszcze w maju centrum serwisowe rozpocznie swoją działalność".

Szef MON przypomniał, że w najbliższym czasie na Ukrainie znajdą się dwa bataliony czołgów Leopard 2 w wersji 2A4 i 2A6, które będą serwisowane i naprawiane w zakładach "Bumar-Łabędy". - To szansa na rozwój firmy w przyszłości, to jest szansa na to, żeby powstały kolejne dodatkowe miejsca pracy tu, właśnie w Gliwicach - powiedział.

Błaszczak podkreślił, że za wybraniem tego zakładu przemawiał fakt, że od 20 lat serwisuje on i naprawia, a także modernizuje czołgi Leopard 2A4 do wersji 2PL. Przypominał też, że w Gliwicach naprawiane i modernizowane są polskie czołgi z rodziny T-72, które, jak informuje go strona ukraińska, "dobrze sprawdzają się w ręku Ukraińców na froncie".

- Przed firmą stoi wielka szansa rozwoju i jestem spokojny o to, że ta szansa też zostanie wykorzystana - dodał szef MON.

Leopardy 2 to czołgi podstawowe produkowane przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann, wykorzystywane są przez armie wielu państw w Europie, w tym w liczbie kilkuset sztuk przez Polskę i Niemcy. W ostatnich miesiącach przekazanie pewnej liczby tych czołgów broniącej się Ukrainie stało się przedmiotem intensywnej debaty; ostatecznie zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie czołgów w dwóch wersjach - 2A4 i 2A6, po batalionie obu typów.

Pierwsze czołgi Leopard przekazane przez Polskę Ukrainie. Na uroczystości obecni premierzy Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhal (zdjęcie z lutego) Kancelaria Premiera/Twitter

Rząd Niemiec, które są producentem czołgów Leopard, wydał zgodę na ich przekazywanie Ukrainie. Polska i Kanada zadeklarowały przekazanie czołgów Leopard 2A4, Niemcy mają przekazać Leopardy 2A6 i 2A4, zgodziły się także na przekazanie do 178 czołgów Leopard 1A5; dokładna liczba będzie zależeć od stanu technicznego wozów. Do lata ma to być 20-25 czołgów, do końca roku 80 sztuk.

Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. to jedna ze spółek wchodzących w skład PGZ. Są podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego.

