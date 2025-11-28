Logo TVN24
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie

Huta Królewska w Chorzowie
Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu
Źródło: TVN24
ArcelorMittal Poland doszedł do porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie rozwiązań dla pracowników Huty Królewskiej w Chorzowie - poinformowano. Największy producent stali w Polsce na początku tygodnia ogłosił zamknięcie zakładu.

- Naszym celem jest zaoferowanie wszystkim pracownikom miejsc pracy w naszych oddziałach w Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach lub w Sosnowcu – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Stanisław Ból, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland.

Dodał, też: - Rozpoczęliśmy już indywidualne rozmowy z pracownikami. Ci, z którymi już rozmawialiśmy, deklarują chęć kontynuowania zatrudnienia w ArcelorMittal Poland.

Gigant ogłasza koniec produkcji w polskiej hucie. "Splot kilku negatywnych czynników"
Gigant ogłasza koniec produkcji w polskiej hucie. "Splot kilku negatywnych czynników"

Gigant kończy produkcję. Jest porozumienie

Podano, że na wniosek pracowników chorzowskiego oddziału ArcelorMittal Poland zorganizuje transport z Chorzowa do innych lokalizacji spółki, a osobom chcącym korzystać z transportu publicznego lub własnego środka transportu wypłaci ryczałt w wysokości 300 zł brutto miesięcznie.

Pokryje także koszty szkoleń i nabycia uprawnień niezbędnych na nowym stanowisku pracy.

Porozumienie przewiduje również wypłatę specjalnych odpraw pracownikom, którzy wkrótce nabędą uprawnienia emerytalne i zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Odprawy te obejmą także rekompensatę odprawy emerytalno-rentowej i nagrody jubileuszowej.

Koniec produkcji w Hucie Królewskiej w Chorzowie

We wtorek podano, że ArcelorMittal Poland podjął decyzję o trwałym wyłączeniu produkcji w Hucie Królewskiej w Chorzowie, a instalacje w zakładzie, który zatrudnia 270 osób, zostaną zatrzymane jeszcze w tym roku.

Wskazano wówczas, że mimo iż Huta Królewska ma w swoim asortymencie specjalistyczne wyroby, jej udział w całkowitym wolumenie produkcji ArcelorMittal Poland stanowi mniej niż 1 proc. Również wiek instalacji sprawia, że w nadchodzących latach zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie będzie stanowiło duże wyzwanie.

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?

Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?

Maciej Michałek

ArcelorMittal i Huta Królewska

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład spółki wchodzi dotąd pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, w Polsce zatrudnia ponad 9 tys. osób, ze spółkami zależnymi.

Obecna nazwa chorzowskiego oddziału AMP: Huta Królewska (poprzednia to: Kościuszko) nawiązuje do dziedzictwa pierwotnej Koenigshuette. Huta ta powstała na przełomie XVIII i XIX w. z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Redena, zaprojektował ją szkocki inżynier John Baildon. Spółka AMP przejęła zakład, będący częścią dawniej ogromnego kompleksu, w 2007 r.

Obecnie na terenach historycznej Huty Królewskiej, prócz oddziału AMP, nadal działają m.in. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Minec (dysponujące m.in. kuźnią) oraz Alstom Polska.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ArcelorMittal Poland

Huta Chorzów Zwolnienia grupowe Porozumienie
