Polacy wydadzą blisko 40 miliardów złotych w aptekach. Są prognozy na cały rok

Średnia cena leku

Jak podano w raporcie, średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30,3 zł, co oznacza wzrost o 4,1 proc. rok do roku. Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31,2 zł, po wzroście o 5,7 proc. rok do roku. Z kolei średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 19,2 zł, wzrost o 8,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.