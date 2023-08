Roszczenia mogą sięgnąć miliardów dolarów. Pisma trafiły do rządu i prezydenta

Do rządu i prezydenta trafiły pisma od właściciela sieci aptek, że zaostrzenie przepisów, nad którym pracuje Sejm, skończy się arbitrażem - pisze wtorkowy "Puls Biznesu". Do sporu prawnego szykują się kolejne podmioty, a roszczenia mogą sięgnąć miliardów dolarów.

Apteka dla Aptekarza 2.0 pod ostrzałem

"Wpłynięcie pism potwierdziło w odpowiedzi na pytania 'PB' Centrum Informacyjne Rządu. Po komentarz odesłało nas do Ministerstwa Zdrowia (MZ), gdyż 'zawiadomienia spółki Warburg Pincus o sporze w związku z procedowaną nowelizacją Prawa farmaceutycznego, które wpłynęły do KPRM, są w kompetencji MZ. W związku z tym pisma zostały skierowany bezpośrednio do resortu'" - czytamy. Jak dodaje dziennik, MZ do zamknięcia wtorkowego wydania nie udzieliło "PB" odpowiedzi.