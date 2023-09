"Rewolucyjna" zmiana przepisów w sprawie aptek

Nowela ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych już obowiązuje. Jednym z elementów regulacji są zmiany w Prawie farmaceutycznym, które budzą duże kontrowersje. "Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku" - oceniła w czwartek Konfederacja Lewiatan. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka zapowiadała, że ta część nowelizacji zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Według Konfederacji Lewiatan przepisy rewolucjonizują kształt polskiego rynku aptecznego. "Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku" - wskazano w czwartkowym komunikacie. W ocenie organizacji nowe przepisy idą znacznie dalej niż nowelizacja z 2017 roku, która wprowadziła między innymi zasadę, że tylko aptekarze lub ich spółki mogą otwierać nowe apteki.

"Obecna nowelizacja zakazuje przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki, przez kogokolwiek poza farmaceutami oraz ich spółkami, pod warunkiem, że nie prowadzą lub nie kontrolują czterech lub więcej placówek. Różnica polega na tym, że o ile wcześniej ograniczono przede wszystkim otwieranie nowych aptek, to obecnie zakazuje się również przejmowania kontroli nad aptekami już istniejącymi, wprowadzając jednocześnie kary sięgające nawet 5 milionów i sankcję cofnięcia zezwolenia" - wyjaśniono.

"Nie trzeba jednak chcieć sprzedawać swoich aptek, aby odczuć obowiązywanie nowego prawa. Zdaniem Inspekcji Farmaceutycznej w niektórych sytuacjach zawarcie umowy franczyzy, pożyczki czy innych umów o współpracy gospodarczej może prowadzić do przejęcia kontroli" - dodała organizacja przedsiębiorców w stanowisku.

Zapowiedź wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 7 września br. Jednocześnie prezydencka minister Małgorzata Paprocka informowała Polską Agencję Prasową, że zawarte w ustawie o ubezpieczeniach eksportowych przepisy dotyczące Prawa farmaceutycznego zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

- Pan prezydent - z uwagi na wagę przepisów, korzystnych dla polskich przedsiębiorców, w szczególności dotyczących prowadzenia aktywności gospodarczej na Ukrainie - podjął decyzję o podpisaniu ustawy, która dotyczy głównie ubezpieczeń eksportowych. Zmiany w Prawie farmaceutycznym zostały dodane w toku prac nad projektem w Sejmie. Pan prezydent zdecydował, że te przepisy zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej - mówiła minister Paprocka.

Jak wskazywała, do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła w tej sprawie ogromna liczba korespondencji, zarówno wyrażająca poparcie dla rozwiązań, jak również wskazująca zastrzeżenia.

Wysłaliśmy pytania do Kancelarii Prezydenta RP, czy zgodnie z zapowiedziami zmiany w Prawie farmaceutycznym zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Do momentu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.