Ważna zmiana w sprawie dowodów osobistych. Jest projekt

Dokumenty cyfrowe w aplikacji mObywatel mają zostać zrównane pod względem prawnym z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej formie. Tak zakłada rządowy projekt ustawy, który trafił do konsultacji.

Zmiany w aplikacji mObywatel

"Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin, powiatów, które z uwagi, na przykład na koszty nie dają swoim mieszkańcom możliwości efektywnego korzystania, m.in. z kart mieszkańca. Przygotowanie rozwiązania na poziomie systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, związanego z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel, z którego będą mogły skorzystać podmioty nieposiadające odpowiednich zasobów, a realizujące usługi np. na rzecz mieszkańców będzie dogodnym rozwiązaniem dla usługodawców" - wskazano w OSR.