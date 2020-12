Odpowiadała za kampanię "Sprawiedliwe sądy". Teraz ma być dyrektorem w PZU

Ubezpieczeniowy gigant nie komentuje sprawy. "PZU nie udostępnia informacji z zakresu polityki kadrowej, poza przypadkami, kiedy jest to niezbędne do realizowania uprawnienia lub spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa" - poinformowano.

Kim jest Anna Plakwicz?

Anna Plakwicz z Prawem i Sprawiedliwością związana jest od lat. Towarzyszyła Beacie Szydło i Jarosławowi Kaczyńskiemu w czasie kampanii parlamentarnej w 2011 roku, a potem Andrzejowi Dudzie w 2015 roku. Wspólnie z Piotrem Matczukiem razem dbali o szczegóły wszystkich ostatnich kampanii wyborczych: ustawiali tła do konferencji prasowych, ustalali szczegóły debat, dbali o wizerunek polityków PiS.

Po wygranych przez PiS w 2015 roku wyborach parlamentarnych dostali stanowiska doradców w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a potem posady dyrektorskie: Matczuk kierował Centrum Informacyjnym Rządu, a Plakwicz - Departamentem Obsługi Medialnej KPRM. Formalnie pracę świadczyli do końca czerwca i końca sierpnia 2017.

Wcześniej, w maju Anna Plakwicz i Piotr Matczuk założyli spółkę Solvere . To ta spółka realizowała na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej zawierającą nieprawdziwe informacje kampanię "Sprawiedliwe sądy". Jak ujawnił Onet, spółka za swoje działania otrzymała co najmniej 1,2 miliona złotych .

W 2017 roku posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej złożyli na Plakwicz i Matczuka doniesienie do prokuratury. Chodziło o składane przez urzędników oświadczenia majątkowe w związku ze spółką Solvere. Sprawa ostatecznie została zakończona prawomocną odmową wszczęcia śledztwa. Stało się tak, choć z uzasadnienia prokuratorskiej decyzji, do której dotarł Onet, wynika, że m.in. doszło do naruszenia przepisów ustawy antykorupcyjnej.