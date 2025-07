Nowy prezes polskiego giganta. KNF dała zielone światło

21 stycznia 2025 r. Klesyk został członkiem rady nadzorczej PZU; pod koniec stycznia rada nadzorcza PZU delegowała go do wykonywania czynności prezesa zarządu PZU, do czasu uzyskania zgody KNF. Wówczas ze składu zarządu odwołany został ówczesny prezes Artur Olech. Klesyk został delegowany do czasowego wykonywania czynności do czasu powołania prezesa zarządu.