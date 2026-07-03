Jest reakcja Dudy po krytyce Tuska. "Procedury zadziałały!"
Były prezydent zabrał głos po tym, jak Donald Tusk skomentował jego wizytę w Agencji Uzbrojenia, podczas której - według ustaleń mediów - Duda pojawił się w towarzystwie prezesa fintechu ZEN.com. Premier określił to spotkanie jako lobbystyczne i "niedopuszczalne".
Duda odpowiada Tuskowi
Andrzej Duda odrzucił te zarzuty, zapewniając, że jego wizyta odbyła się zgodnie z procedurami i nie miała charakteru nieformalnego.
"Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami ('Procedury zadziałały!') wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart" - napisał na portalu X Duda.
W dalszej części wpisu były prezydent skrytykował obecny rząd, zarzucając mu blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy port kontenerowy w Świnoujściu. Według Dudy działania te nie służą interesom Polski i Polaków.
"Z tym Panem, uwolniona od KOlesi Polska porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewniścią nie interesy Polski i Polaków. Przecież 'lotnisko jest w Berlinie'!" - podsumował.
Tusk krytycznie o działaniach Dudy
Sprawę spotkania w Agencji Uzbrojenia skomentował na piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk, który oznajmił, że "zarekomendował (...) ministrowi obrony narodowej, aby w sposób jednoznaczny przeciął wszelkie ryzyka związane z praktykami lobbystycznymi".
"To, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która ubiega się w konsekwencji o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki, która miałaby produkować rakiety na licencji ukraińskiej - mówię o tej nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia - to są praktyki niedopuszczalne" - ocenił.
- Nawet jeśli projekt miał ręce i nogi, to został skompromitowany przez takie poza wszelkimi standardami lobbystyczne praktyki. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań - powiedział szef rządu. Dodał, że nie ma żadnych osobistych emocji, ale przypomniał jednocześnie, że "mówimy o ważnych sprawach - ile emocji towarzyszyło [programowi - red.] SAFE, ile emocji towarzyszy (...) wydatkom na obronę".
Premier wskazał, że "mamy dość wysoki deficyt, mamy sytuację finansową taką dość napiętą". - Wydajemy rekordową ilość pieniędzy na obronę i to wszystko musi być absolutnie czyste jak kryształ, jak łza - zaznaczył. W związku z tym zdaniem Tuska "ta firma, która uznała, że pan Duda będzie świetnym lobbystą, może sobie rzeczywiście pogratulować, bo właśnie straciła szansę". - Apeluję do wszystkich, aby nie szukali tego typu dróg, bo to do niczego sensownego nie doprowadzi - podsumował szef rządu.
Duda zabrał na spotkanie założyciela ZEN.COM
We wtorek "Rzeczpospolita" - powołując się na swoje źródła - informowała, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z generałem dywizji Kuptelem. Według dziennika na spotkaniu obecny miał być także Dawid Rożek, założyciel fintechu ZEN.COM, spółki, której działalności przygląda się prokuratura. "Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego" - przekazywała "Rz".
Według rozmówców dziennika spotkanie dotyczyło między innymi tematu dronów, które mogłyby trafić do armii. - Zachowywali się jak komiwojażerowie (agenci handlowi - red.) - relacjonowała osoba znająca kulisy spotkania. "Rzeczpospolita" podkreśliła, że był to wysoce niestandardowy tryb prezentacji sprzętu wojskowego, który mógłby zostać zakupiony przez wojsko.
Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka relacjonowała w czwartek na antenie TVN24, że generał "pytał, czy może spotkać się z byłym prezydentem". Dodała, że - z tego, co wie - "generał Kuptel nie był świadomy, że pan prezydent Duda przybędzie w towarzystwie innych osób". - Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry towarzyszących panu prezydentowi wyprosił i rozmawiał tylko z panem prezydentem - podkreślała Sobkowiak-Czarnecka w TVN24.
Wiceszefowa MON dopytywana wtedy, na jaki temat rozmawiano na spotkaniu, odpowiedziała, że "pan prezydent przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego, co tam się dzieje".
Działalność byłego prezydenta Dudy
Andrzej Duda od października 2025 roku jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.COM. Jak pisał w swoim tekście dziennikarz tvn24.pl Piotr Szostak, firma jest zarejestrowana na Litwie, jednak jej główny udziałowiec i większość kierownictwa to Polacy.
W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.COM. Jak poinformowano, dotyczy ono "udzielenia pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe".