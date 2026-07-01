Z kraju Andrzej Duda łączy politykę i biznes. Nowa rola byłego prezydenta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Andrzej Duda: jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat Źródło wideo: Radio ZET Źródło zdj. gł.: PAP

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Choć po zakończeniu drugiej kadencji w sierpniu 2025 roku Andrzej Duda zapowiadał odpoczynek od polityki, dziś coraz częściej pojawia się w kontekstach gospodarczych, budząc zainteresowanie - a czasem zaskoczenie - wśród urzędników państwowych.

Spotkania z branżą zbrojeniową

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że były prezydent uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami sektora obronnego. W ubiegłym tygodniu spotkał się z generałem Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia odpowiedzialnej za zakupy dla Wojska Polskiego.

Choć spotkanie miało mieć charakter kurtuazyjny, niespodziewanie pojawił się na nim także Dawid Rożek - przedsiębiorca i założyciel fintechu Zen.com, w którego międzynarodowej Radzie Nadzorczej Duda zasiada od października 2025 roku.

Według rozmówców dziennika spotkanie dotyczyło m.in. tematu dronów, które mogłyby trafić do armii. - Zachowywali się jak komiwojażerowie (agenci handlowi - red.) - relacjonowała osoba znająca kulisy spotkania. "Rzeczpospolita" podkreśliła, że był to wysoce niestandardowy tryb prezentacji sprzętu wojskowego, który mógłby zostać zakupiony przez wojsko.

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Zaangażowanie w projekty energetyczne

Były prezydent nie ogranicza swojej aktywności do branży zbrojeniowej. Według ustaleń gazety pojawia się również w rozmowach dotyczących budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.

Duda miał angażować się po stronie amerykańskiej, sugerując, że może pomóc w uzgodnieniu niektórych elementów współpracy pomiędzy rządem a konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Źródła zbliżone do rządu podkreślają jednak, że nie posiada on żadnego mandatu ani pełnomocnictw do prowadzenia takich rozmów.

Jego aktywność była też zauważalna podczas Szczytu Trójmorza w Dubrowniku. Jak podała "Rz", przedstawiciele polskiego rządu mieli zwrócić mu uwagę, że jego działania mogą utrudniać rozmowy z amerykańskimi partnerami. - To utrudniało nasze negocjacje - przekazało źródło cytowane przez dziennik.

Duda zapytany przez tvn24.pl o swoją rolę w rozmowach gospodarczych, odmówił udzielenia komentarza. Oświadczył, że robi sobie "przerwę medialną" i przypomniał, iż od sierpnia 2025 roku jest osobą prywatną.

Nowe projekty i działalność po prezydenturze

Po odejściu z urzędu w 2025 roku Andrzej Duda szybko rozpoczął nowy etap kariery. Wkrótce po zakończeniu prezydentury wydał książkę "To ja, Andrzej Duda", a następnie rozpoczął cykl autorskich audycji w Kanale Zero.

W styczniu 2026 roku nawiązał współpracę z amerykańskim think tankiem Heritage Foundation oraz powołał Central European 3Seas Institute - Andrzej Duda Foundation. Jeszcze wcześniej, w październiku 2025 roku, dołączył do międzynarodowej Rady Nadzorczej fintechu Zen.com, założonego przez Dawida Rożka.

Śledztwo w sprawie ZEN.com

W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące działalności litewskiego operatora płatności ZEN.COM, którym kieruje Dawid Rożek, a w którego radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda.

Jak poinformowano na platformie X, postępowanie dotyczy podejrzenia udzielania pomocy przy przestępstwach polegających na uczestnictwie osób z Polski w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie im systemu płatności ZEN.

Śledztwo prowadzi II wydział do spraw przestępczości finansowo-skarbowej i na razie toczy się "w sprawie" - nikomu nie postawiono zarzutów. Nieoficjalnie wiadomo, że postępowanie zainicjowano po publikacji artykułu portalu tvn24.pl "ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online" z 26 kwietnia.

Według ustaleń dziennikarzy fintech ZEN.COM obsługiwał przelewy dla serwisów typu „lootbox” i „skin-gambling”, takich jak Key-Drop, Clash.gg, CSGOroll, CSGOluck czy Skin.Club.

Serwisy te, prowadzone przez spółki zarejestrowane w tzw. jurysdykcjach offshore – m.in. na Cyprze, w Belize i Gibraltarze - zostały wpisane przez Ministerstwo Finansów do rejestru nielegalnych stron hazardowych. Zgodnie z polskim prawem operator płatności ma obowiązek w ciągu 30 dni odciąć się od współpracy z takimi podmiotami.

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