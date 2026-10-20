Z kraju Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera Oprac. Paulina Karpińska |

Premier Donald Tusk o polskim deficycie budżetowym: ten dług będzie trzymany w ryzach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera polskiego rządu - powiedział we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk w trakcie debaty przed głosowaniem w sprawie wniosku posłów PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Pisowski wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Finansów i Gospodarki to dla niego największa nagroda.



Dlatego podjąłem decyzję o złożeniu wniosku do Prezydenta o powołanie Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera polskiego rządu. pic.twitter.com/ZZpYOGxl9P — Donald Tusk (@donaldtusk) October 20, 2026 Rozwiń

W serwisie X szef KPRM Jan Grabiec opublikował zdjęcie premiera Donalda Tuska podpisującego wniosek do prezydenta RP o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera.

Minister Andrzej Domański zostanie wicepremierem rządu Donalda Tuska. pic.twitter.com/c819UHKcBA — Jan Grabiec (@JanGrabiec) October 20, 2026 Rozwiń

Dowiedz się więcej: Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów

Premier ocenia pracę ministra finansów

Premier ocenił, że "Andrzej Domański jest dobrym ministrem". - Nie chcę, bo będziecie od razu tutaj huczeć i buczeć, ale jest naprawdę wybitnym ministrem. Bo udaje mu się, balansując naprawdę na pewnych ryzykach, udaje mu się, wbrew dotychczasowym doświadczeniom, utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać dużo pieniędzy tam, gdzie to jest potrzebne - powiedział.

- Andrzej Domański wszedł jako minister finansów do tego polskiego domu i co zobaczył? Zobaczył mieszkanie po włamaniu złodziei. To mieszkanie po waszych rządach (Prawa i Sprawiedliwości - red.), wyglądało jak mieszkanie po włamaniu. Czego nie ukradli, to zniszczyli - stwierdził.

Tusk podkreślił, że "Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała raport o nadużyciach, zwykłej kradzieży, partactwie, na 120 miliardów złotych za waszych rządów". - Taka kwota obciążona jest cieniem waszych rządów - powiedział.

Szef rządu mówił, że jeśli PiS chce odwołania kogoś z rządu, to znaczy, że ten ktoś jest bardzo dobrym ministrem. Stwierdził, że politykom Prawa i Sprawiedliwości "kością w gardle stoi sukces Polski".

Deficyt budżetowy

- Andrzej Domański tutaj nie wymaga obrony. To jest wyjątkowe wotum nieufności, ponieważ rzadko kiedy w naszej historii Polska w sposób tak wyjątkowy wyróżniała się na tle wszystkich państw europejskich, jeśli chodzi o te podstawowe dane dotyczące rozwoju gospodarczego. Od razu utnę wszelkie wasze pretensje. Tak. Za to płacimy cenę - powiedział premier.

Dodał, że ceną za to są wysoki deficyt i dług. - Z tym długiem nie lękajcie się. Póki jest Andrzej Domański, póki jest Koalicja 15 października, a więc przez wiele wiele następnych lat, ten dług będzie trzymany w ryzach - zapewnił Tusk.

Stwierdził także, że obecny poziom długu Polski, "to jest i tak taka, wiecie, lekka średnia europejska". - Wszystkie gospodarki europejskie, te duże, mają zadłużenie w ogóle bez porównania wyższe niż Polska - skwitował premier.