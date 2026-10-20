Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
- W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera polskiego rządu - powiedział we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk w trakcie debaty przed głosowaniem w sprawie wniosku posłów PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.
W serwisie X szef KPRM Jan Grabiec opublikował zdjęcie premiera Donalda Tuska podpisującego wniosek do prezydenta RP o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera.
Premier ocenia pracę ministra finansów
Premier ocenił, że "Andrzej Domański jest dobrym ministrem". - Nie chcę, bo będziecie od razu tutaj huczeć i buczeć, ale jest naprawdę wybitnym ministrem. Bo udaje mu się, balansując naprawdę na pewnych ryzykach, udaje mu się, wbrew dotychczasowym doświadczeniom, utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać dużo pieniędzy tam, gdzie to jest potrzebne - powiedział.
- Andrzej Domański wszedł jako minister finansów do tego polskiego domu i co zobaczył? Zobaczył mieszkanie po włamaniu złodziei. To mieszkanie po waszych rządach (Prawa i Sprawiedliwości - red.), wyglądało jak mieszkanie po włamaniu. Czego nie ukradli, to zniszczyli - stwierdził.
Tusk podkreślił, że "Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała raport o nadużyciach, zwykłej kradzieży, partactwie, na 120 miliardów złotych za waszych rządów". - Taka kwota obciążona jest cieniem waszych rządów - powiedział.
Szef rządu mówił, że jeśli PiS chce odwołania kogoś z rządu, to znaczy, że ten ktoś jest bardzo dobrym ministrem. Stwierdził, że politykom Prawa i Sprawiedliwości "kością w gardle stoi sukces Polski".
Deficyt budżetowy
- Andrzej Domański tutaj nie wymaga obrony. To jest wyjątkowe wotum nieufności, ponieważ rzadko kiedy w naszej historii Polska w sposób tak wyjątkowy wyróżniała się na tle wszystkich państw europejskich, jeśli chodzi o te podstawowe dane dotyczące rozwoju gospodarczego. Od razu utnę wszelkie wasze pretensje. Tak. Za to płacimy cenę - powiedział premier.
Dodał, że ceną za to są wysoki deficyt i dług. - Z tym długiem nie lękajcie się. Póki jest Andrzej Domański, póki jest Koalicja 15 października, a więc przez wiele wiele następnych lat, ten dług będzie trzymany w ryzach - zapewnił Tusk.
Stwierdził także, że obecny poziom długu Polski, "to jest i tak taka, wiecie, lekka średnia europejska". - Wszystkie gospodarki europejskie, te duże, mają zadłużenie w ogóle bez porównania wyższe niż Polska - skwitował premier.