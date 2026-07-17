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Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o statusie osobie najbliższej
Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o statusie osobie najbliższej
Z kraju

Domański o wetach prezydenta: osłabiają cały potencjał gospodarki

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Jeden na jeden - Andrzej Domański
Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa
Źródło zdj. gł.: TVN24
Martwi mnie, że prezydent wetuje kolejne ustawy, dzięki którym wzmacnialibyśmy finanse państwa - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w programie TVN24 "Jeden na jeden". Jak dodał, weta będą kosztowały po 5-6 miliardów złotych "w tym i w przyszłym roku". Polityk przyznał, że Polskę obecnie "nie bardzo stać na kolejny CPN".

Minister finansów przyznał w rozmowie z Agatą Adamek, że deficyt państwa rośnie i "faktycznie koszty obsługi długu rosną, ale jest to wynikiem tego, że stopy procentowe również poszły do góry".

- Ciągniemy coraz wyższe koszty refinansowania naszych obligacji. To jest tak naprawdę pokłosiem sytuacji w roku 2022-2023 - dodał.

Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2026 r. wyniósł ponad 123,7 mld złotych. Dochody przekroczyły 278 mld złotych, a wydatki - 402,4 mld złotych. Po maju deficyt budżetu państwa wynosił ponad 108 mld złotych.

Weta zagrożeniem dla finansów

Na pytanie, czy nie przerażają go koszty obsługi długu na poziomie 33,7 mld zł, odpowiedział: "to, co mnie martwi, to to, że prezydent wetuje kolejne ustawy, dzięki którym wzmacnialibyśmy finanse państwa".

- Przypomnę, zawetował ustawy, dzięki którym wzmacnialibyśmy finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, chociażby podwyżkę akcyzy na alkohol – zwrócił uwagę.

Jak zauważył, prezydent wyraził również weto wobec działań "uszczelniających na rynku budowlanym związanych z obrotem betonem”, co mogło oznaczać "ponad 1 mld zł (…) do budżetu państwa".

Ocena ratingowa Polski zagrożona

Domański oszacował, że koszty działań prezydenta będą wynosiły po "5-6 mld zł w tym i w przyszłym roku".

- Faktem jest, że działania prezydenta (…) osłabiają cały potencjał polskiej gospodarki. Agencje ratingowe, (…) bardzo jednoznacznie wskazują, że ryzykiem dla (…) oceny Polski jest to, że prezydent wetuje nasze ustawy - podkreślił.

Ustawa o nadmiarowych zyskach

Andrzej Domański powiedział również, że "w kolejce czeka bardzo ważna ustawa (…) dotycząca nadmiarowych zysków koncernów paliwowych", która "może dostarczyć do budżetu kolejne 5 mld zł jeszcze w tym roku, pod warunkiem, że prezydent jej nie zawetuje".

- Pamiętajmy, że przez to, co wydarzyło się na stacjach paliwowych (podwyżki na rynku ropy w wyniku blokady cieśniny Ormuz - red.), dodatkowe zyski odniosły koncerny paliwowe. My chcemy, żeby trafiły z powrotem do budżetu Polaków - podkreślił.

Polityk powiedział, że jeśli ustawa zostanie zaakceptowania, to jej skutki finansowe pokryją "koszt CPN (rządowy program "Ceny Paliw Niżej" - red.).

- To jest prawie tyle samo, co koszt CPN, czyli 4,7 mld zł. Najdalej idący program, który wsparł kierowców w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy cena ropy sięgała przecież 115 dolarów za baryłkę - zwrócił uwagę.

Czy Polskę stać na CPN?

Zapytany, czy byłaby przestrzeń na "kolejny taki program", odpowiedział, że rząd "dokładnie analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie".

- Analizujemy też marże rafineryjne, dostępność produktów. Wiemy w szczególności, że w niektórych (…) regionach Europy występują problemy z dostępnością diesla - powiedział.

Polityk przyznał, że Polska ma w tej chwili wysoki deficyt budżetowy związany z "olbrzymimi nakładami na obronność".

Rozmowy z Pełczyńską-Nałęcz o progu podatkowym

Domański zapytany, czy będzie ruch w sprawie podwyższenia progu podatkowego, odpowiedział, że "wiele osób w Polsce lubi narzekać na stan finansowy państwa, na dług publiczny, a jednocześnie prezydent torpeduje działania, które mają te finanse państwa wzmacniać".

Jak wskazał, rozmawiał z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz o "pewnych propozycjach podatkowych, które pani minister zgłaszała".

Agata Adamek zwróciła uwagę, że drugi próg podatkowy "nie dotyczy kogoś, kto zarabia najmniej, tylko klasy średniej", w tym nauczycieli, którzy dostali podwyżki i "wpadli w taki próg". Spytała, czy podobny ruch byłby skierowany wobec klasy średniej.

- Analizujemy to w tej chwili w Ministerstwie Finansów - poinformował Domański.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówWeto
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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