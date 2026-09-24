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Ważna zmiana w podatkach dla osób po transkrypcji aktu małżeństwa

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Andrzej Domański FPF
Andrzej Domański o transkrypcji aktów małżeństw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Osoby, które uzyskały tak zwaną transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały przed polskimi urzędami skarbowymi dokładnie takie same prawa i obowiązki jak pozostali małżonkowie - powiedział minister finansów Andrzej Domański w czwartkowych "Faktach po Faktach" w TVN24.

Szef resortu finansów Andrzej Domański podpisał w czwartek interpretację ogólną dotyczącą podatkowych skutków transkrypcji aktu małżeństwa.

Jak powiedział w "Faktach po Faktach", dzięki temu "osoby, które uzyskały tak zwaną transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały przed polskimi urzędami skarbowymi dokładnie takie same prawa i obowiązki jak pozostali małżonkowie".

Tutaj chodzi o elementarną równość, sprawiedliwość i uczciwość - podkreślił.

- Chcemy, aby te prawa mogły być w sposób efektywny egzekwowane. Wydaje mi się, że kilkuset osób dotyczy ta decyzja - dodał.

Miliardy złotych na amerykańskie bazy

Minister finansów był też pytany o koszty budowy amerykańskich baz wojskowych. - To co najmniej kilka, ale pewnie bliżej kilkunastu, miliardów ale staram się być odpowiedzialny za słowa".

- Nasz rząd podjął decyzję o radykalnym wzroście nakładów na bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo jest naszym absolutnym priorytetem. I każdego dnia, ostatnie tygodnie bardzo wyraźnie pokazują, że sytuacja za naszą wschodnią granicą (...) potwierdza, iż musimy na bezpieczeństwo wydawać bardzo dużo. W tej chwili to jest 200 miliardów złotych rocznie - zaznaczył.

Domański o kosztach żołnierzy

Zapytany ile kosztuje społeczeństwo utrzymywanie żołnierzy, którzy już są w Polsce, odpowiedział, że "nie jest uprawniony" do podawania takich informacji.

- Spotykam się z przedsiębiorcami, spotykam się z inwestorami zagranicznymi praktycznie codziennie. I pytania o bezpieczeństwo pojawiają się na każdym spotkaniu. Więc mogę wtedy z dumą powiedzieć, że Polska przeznacza prawie 5 proc. PKB, czyli 200 mld zł rocznie, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo - podkreślił.

Jak zauważył, "nasza armia się bardzo szybko modernizuje".

- Niedawno mieliśmy targi przemysłu obronnego w Kielcach. I tam mogliśmy z dumą podziwiać, że polski przemysł obronny pokazuje nowe produkty, nowe elementy uzbrojenia, które wzmacniają nasze wspólne bezpieczeństwo - dodał.

Domański o cenach paliw

Tematem rozmowy były również rosnące koszty paliw, w szczególności diesla, którego cena przekroczyła w czwartek 9 zł za litr

- Nasz rząd przygotował i wprowadził najdalej idący plan wsparcia kierowców w Europie. Obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę. Ale to jest rozwiązanie, które kosztuje budżet ok. 1,6 mld zł miesięcznie. Z pieniędzy wszystkich podatników. Jedni składają się na benzynę dla drugich - zauważył minister.

Jak zwrócił uwagę "w tym samym czasie są podmioty, są firmy, są wielkie korporacje, które osiągają horrendalnie wysokie zyski".

- Mówimy o wielomiliardowych dodatkowych zyskach, które generują największe koncerny paliwowe. Nie dlatego, że tak świetnie zarządzają swoimi spółkami, nie dlatego, że są tak pazerne, tylko dlatego, że taka jest w tej chwili sytuacja na rynkach paliwowych praktycznie na całym świecie. I sytuacja wynika oczywiście z tego, co dzieje się w Cieśninie Ormuz, z wysokimi cenami ropy, które przekładają się na wysokie ceny paliw, w szczególności diesla - wyjaśnił.

Cena diesla przekracza 9 zł za litr
Cena diesla przekracza 9 zł za litr
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak podkreślił Andrzej Domański, rząd uważa, że to "elementarnie sprawiedliwe i uczciwe, aby opodatkować te największe korporacje, największe firmy i z tak pozyskanych środków sfinansować kontynuację działań na rzecz obniżenia cen paliw na stacjach paliwowych".

- Nie potrafię zrozumieć, dlaczego prezydent Nawrocki blokuje tak dobre rozwiązanie. (…) Naprawdę trudno jest tworzyć nowe podatki w wypadku pojawienia się wydarzeń nieprzewidywalnych - wytłumaczył.

- Bez podpisu prezydenta pod ustawą opodatkowującą nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, CPN-u nie będzie. Uważam, że prezydent powinien tę ustawę podpisać natychmiast. Nie ma chwili do stracenia - zaznaczył.

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Czy inflacja znacznie wzrośnie?

Minister finansów zapytany o perspektywy wzrostu inflacji przypomniał, że w 2023 r. przekraczała średnio 11 proc.

- W tej chwili ona oscyluje w okolicach 3 proc., więc jest wyraźnie, wyraźnie niższa. Nie będę w tej chwili spekulował na temat październikowego odczytu inflacji. Dużo zależy od cen paliw, ale chciałbym Polaków uspokoić. Nawet jeżeli ta inflacja przejściowo będzie odrobinę wyższa, to nie ma mowy o powrocie do tego, czego wszyscy doświadczyliśmy za rządu w PiS - podkreślił.

Jak dodał, sytuacja gospodarcza "jest zupełnie inna".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówPodatki
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