FAKTY PO FAKTACH Domański o cenach gazu. "Nie wszystkie jesteśmy w stanie obniżyć" Oprac. Alicja Skiba |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24

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Premier uzasadnił przed posiedzeniem rządu, że powodem zamrożenia cen gazu są rosnące ceny surowca wywołane między innymi wojną na Bliskim Wschodzie. Cena w 2027 r. zostanie utrzymana na poziomie 197,29 zł za megawatogodzinę.

Minister finansów i gospodarki wskazał w programie TVN24, że "bardzo istotne" dla rządu jest to, by sytuacja, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie "nie odbijała się na kieszeniach polskich rodzin albo odbijała w możliwie małym stopniu".

- Dlatego wprowadziliśmy pakiet CPN, dzięki któremu w tej chwili mamy drugie najtańsze paliwo w całej Unii Europejskiej. W końcu od jutra Pb95 będzie za mniej niż 6 złotych. Również na dieslu też widzimy spadające ceny - powiedział Andrzej Domański.

Koszty zamrożenia cen gazu

Zapytany o mechanizm, dzięki któremu gaz będzie kosztował 197 zł odpowiedział, że rząd prowadzi w tej kwestii "odpowiedzialną politykę budżetową".

- Nie chcemy, aby do tego systemu dopłacali podatnicy, dlatego ta różnica będzie de facto pokrywana przez największych dystrybutorów, największe spółki operujące na rynku gazu. Dla podatników nie będzie dodatkowego kosztu - powiedział.

Jak dodał, mechanizm będzie "przede wszystkim" szedł na koszt Orlenu. Jest on szacowany na "około 6 mld zł".

W kwestii cen dla małych przedsiębiorstw minister powiedział, że jeszcze będzie rozmawiać z Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych.

- Musimy też pamiętać, że nie wszystkie ceny jesteśmy w stanie dla wszystkich obniżyć. Możliwość dofinansowania tego typu programów jest ograniczona. Działamy w sposób odpowiedzialny. Finansujemy tę obniżkę w sposób odpowiedzialny dla gospodarstw domowych - podkreślił.

Rząd będzie rozważał przedłużenie CPN

Minister finansów wyjaśnił, że ceny paliw są "już w tej chwili" zbliżone do średniej, jaką widziano ostatnio w 2025 r., przed wybuchem wojny między USA i Izraelem a Iranem.

- Ale oczywiście pamiętajmy, że one są na tym poziomie dzięki temu, że została obniżona akcyza. Dzięki CPN-owi (Ceny Paliw Niżej - red.), który będzie obowiązywał co najmniej do końca roku - zauważył.

Domański poinformował, że rząd będzie analizował w najbliższych tygodniach, "czy ten pakiet nie powinien być w całości lub częściowo przedłużony również w pierwszych miesiącach 2027 roku".

Wstrzymanie płatności Trybunału Konstytucyjnego

W poniedziałek NBP przekazał informacje o wstrzymaniu płatności z kont TK. W oświadczeniu wyjaśniono, że nie będą realizowane zlecenia płatnicze niezależnie do tego, przez kogo są one zlecane. Wcześniej tego samego dnia NBP opublikował oświadczenie, w którym zapowiedział, że "zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny".

Andrzej Domański stwierdził we wtorkowym programie "Fakty po Faktach", iż "bardzo żałuje, że NBP włączył się w tę dyskusję polityczną".

- Konflikt polityczny, nazwijmy to wprost. Żadne zaklęcia, żadne konferencje prasowe, żadne oświadczenia tego nie zmienią. Każdy widzi, jak wygląda sytuacja - zaznaczył.

Minister zwrócił uwagę, że bank centralny "de facto odciął od finansowania Trybunał Konstytucyjny".

- Trybunał, który w końcu zaczął działać, który zaczął podejmować decyzje. (...) Naszym zadaniem jako rządu jest zapewnienie warunków do pracy, więc trwają w tej chwili analizy różnych możliwości - dodał.

Domański nie odpowiedział na pytanie, jakie opcje są w tej chwili rozważane, ale powiedział, że "będą w zgodzie z prawem". - Myślę, że rozwiązanie zostanie wypracowane. Wiele osób wskazuje chociażby na Bank Gospodarstwa Krajowego - dodał.

Zauważył w kwestii przekazania środków TK, że trwają prace nad budżetem na 2027 r. i może potwierdzić, że w tym momencie "tylko posłowie zgłaszają poprawki".

Paweł Szałamacha z zarządu NBP uzasadniał wcześniej, że decyzja o wstrzymaniu środków nie jest polityczna, a techniczna. Minister finansów powiedział, że się z tym nie zgadza.

- Uważam, że to jest decyzja, która niestety wciągnęła Narodowy Bank Polski, a na jego niezależności bardzo mi zależy. Staram się nie krytykować decyzji NBP czy Rady Polityki Pieniężnej, gdyż uważam, że trzeba dbać o niezależność banku centralnego, ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja - zaznaczył.