To ma być przyszły minister finansów. Pokazał majątek, w tym akcje żony

Na stronie Sejmu pojawiło się oświadczenie majątkowe posła Koalicji Obywatelskiej (KO) Andrzeja Domańskiego, który według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Arleta Zalewska z "Faktów" TVN, ma zostać ministrem finansów w przyszłym rządzie Donalda Tuska.

W swoim oświadczeniu majątkowym złożonym w związku z początkiem kandencji Andrzej Domański podał, że posiada oszczędności w wysokości 463,5 tys. zł, 23,2 tys. dol., ponad 81,1 tys. euro oraz 7,1 tys. franków szwajcarskich.

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Domańskiego

Jeśli chodzi o papiery wartościowe, to Domański wymienił obligacje skarbowe o łącznej wartości przeszło 453 tys. zł oraz jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości 1,2 mln zł.

Domański podał także, że jego małżonka posiada 247 akcji Accenture, wycenianych na blisko 327 tys. zł.

W ubiegłym tygodniu Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, zapowiedział złożenie projektu w sprawie ujawnienia majątków współmałżonków polityków. - Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań - powiedział. Majątku żony nie chciał wcześniej ujawnić premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem, jak oszacował Onet, przez ręce małżeństwa w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych.

W 2022 roku Andrzej Domański wskazał, że miał dochody w wysokości nieco ponad 175 tys. zł, z czego m.in. ok. 54 tys. zł to umowy o dzieło (Platforma Obywatelska), ok. 38 tys. zł - umowy zlecenie (Auxilius Pharma), 33,5 tys. zł z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej i komitecie audytu (XTPL SA), prawie 23 tys. zł z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wynajem nieruchomości - 17,8 tys. zł.

W kwestii nieruchomości poseł KO podał, że ma dwa mieszkania. Jedno o powierzchni 104,8 m kw. i wartości 2,245 mln zł, a drugie o powierzchni 40 m kw. i wartości 597 tys. zł, z miejscem parkingowym wartym 60 tys. zł.

Domański wymienił także wśród mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł, że jest współwłaścicielem mercedesa GLC z 2019 roku oraz roweru colnago CX Zero z 2018 roku.

Podał też, że spłaca zaciągnięty kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen (580 tys. zł) na zakup mieszkania.

Andrzej Domański Piotr Nowak/PAP

Tusk kandydatem na premiera

Choć Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica deklarują chęć utworzenia wspólnego rządu z Donaldem Tuskiem na czele, to prezydent Andrzej Duda zdecydował się powierzyć misję tworzenia nowego gabinetu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Maksymalny termin na powołanie szefa rządu w tym trybie to 27 listopada. Premier miałby wtedy czas do 11 grudnia na przedstawienie expose i uzyskanie wotum zaufania dla swojego rządu.

Jeśli nowo powołana Rada Ministrów nie zdobędzie zaufania Sejmu, posłowie przejmą inicjatywę utworzenia nowego rządu. Premierem może zostać przedstawiciel sejmowej większości. Maksymalny czas na sformowanie rządu to wtedy 25 grudnia.

Oświadczenia majątkowe posłów

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie zawiera na przykład informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych.

Dotyczy także dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświadczenie o stanie majątkowym - zgodnie z ustawą - składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes