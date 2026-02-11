Domański o programie SAFE: nie ma tańszego źródła finansowania

Andrzej Domański o środkach z programu SAFE: Polska zaoszczędzi 36 miliardów złotych Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister został zapytany o zasady programu SAFE oraz o to, jak duża będzie swoboda w wydatkowaniu przyznanych środków. Domański podkreślił, że pieniądze z pożyczki mają przede wszystkim wspierać krajowy rynek. - Pieniądze te będą wydawane głównie na rynku polskim i trafią w miażdżącej większości do firm działających w Polsce - zaznaczył.

Szef resortu finansów zwrócił uwagę, że inwestowanie w krajowy przemysł obronny przynosi szereg korzyści. - Te firmy tutaj tworzą miejsca pracy, i tutaj rozwijają technologie, i tutaj budują odporność także państwa, bo przemysł obronny to jest odporność państwa - mówił.

Czytaj też: Potężne pieniądze trafią do Polski. Na co je wydamy?

Miliardowe oszczędności na pożyczkach

Domański dodał, część środków trafi również na rynki innych państw Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami programu. - Taka jest idea, ale to są środki, które są najtańsze i dzięki nim zbudujemy silny Polski i europejski przemysł obronny. Dla mnie to jest po prostu bardzo jednoznaczna sytuacja - powiedział.

Podkreślił, że dzięki programowi SAFE uda się zaoszczędzić kilkadziesiąt miliardów złotych. - Szacunki Ministerstwa Finansów wskazują, że dzięki skorzystaniu z pożyczki SAFE, w trakcie całego okresu finansowania, oszczędzimy około 36 miliardów złotych, o tyle będzie niższy koszt finansowania. To są oszczędności, które uzyskamy dzięki programowi SAFE. One się oczywiście rozłożą na wiele lat - wyjaśnił.

Unijny program SAFE (ang. Security Action for Europe - działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie), którego łączny budżet to 150 mld euro, przewiduje wsparcie dla państw członkowskich w postaci niskooprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Polska jest głównym beneficjentem SAFE z kwotą 43,7 mld euro.

SAFE ma wzmocnić obronność państw UE

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek, i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

„Lista zakupów” polskiego MON, która ma zostać sfinansowana z SAFE nie jest jawna, wiadomo jednak, że obejmuje 139 projektów, w tym najprawdopodobniej inwestycje w najważniejsze produkty polskiej zbrojeniówki, jak przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, wozy bojowe piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab; w planach ma być także m.in. zakup tankowców powietrznych produkowanych przez europejski koncern Airbus.

Część projektów ma być realizowana we współpracy z innymi partnerami europejskimi, a także z Ukrainą. Poza zakupami sprzętu wojskowego swój udział w programie mają mieć także inne resorty - jak MSWiA czy resort infrastruktury - na inne wydatki związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD