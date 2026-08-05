Domański: nie zapadła decyzja, deklaracja nie padła

Andrzej Domański o ewentualnym obniżeniu cen paliw: jeżeli nastąpi pogorszenie na rynku ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Żadna deklaracja nie padła, trzeba być politykiem odpowiedzialnym za słowa - powiedział minister finansów na antenie TVN24. W ten sposób odniósł się do wczorajszego wpisu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej stwierdza w nim, że Domański zadeklarował, iż drugi próg podatkowy zostanie podwyższony. - To bezpodstawny tweet - dodał.

"Będzie podwyższenie II progu podatkowego - deklaruje Andrzej Domański. Czekamy na szczegóły, ale sama deklaracja to sukces Polski 2050 i wszystkich, którzy podnosili ten temat publicznie! Dziękuję Wam - podatki w Polsce muszą być sprawiedliwe!" - napisała w mediach społecznościowych Pełczyńska-Nałęcz.

Jej wpis pojawił się po rozmowie Andrzeja Domańskiego w RMF FM, gdzie minister komentował prace nad obniżeniem drugiego progu. - Pracujemy nad tym, aby było to możliwe w tej kadencji, ale czy to będzie możliwe, to dowiemy się tego w najbliższych tygodniach i miesiącach - powiedział minister finansów i gospodarki. - Muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową i muszę równoważyć wydatki z dochodami - dodał.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tysięcy zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tysięcy zł - 32 proc.

Kolejną kwestią podatkową, która była jednym z punktów w programie Koalicji Obywatelskiej w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi było podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

Postulat podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych wciąż niezrealizowany Źródło: "Fakty" TVN

- Pracujemy kompleksowo nad zmianami podatkowymi - powiedział Domański pytany w "Faktach po Faktach" o realizację obietnicy wyborczej. - Muszę pogodzić wydatki państwa z wpływami do budżetu - dodał. Podkreślił przy tym, że obecnie budżet państwa jest obciążony wydatkami na bezpieczeństwo i obronność, na które przeznaczane jest 200 mld zł (około 5 proc. PKB), ochronę zdrowia czy wydatki inwestycyjne.

Andrzej Domański odniósł się również do deklaracji wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówiąc o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, zapewnił, że "będzie realizacja obietnicy". Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i na tym pracuje minister (finansów i gospodarki Andrzej - red.) Domański - stwierdził Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Arletą Zalewską na antenie TVN24.

Andrzej Domański o spełnianiu obietnic wyborczych w sprawach podatkowych: do końca sierpnia wszystko będzie jasne Źródło: TVN24

- Jest między nami pełna współpraca i daleko idące zaufanie - zapewnił Domański. - Do końca sierpnia przedstawimy ustawę budżetową i wtedy będzie wszystko jasne - dodał.

Obniżki cen paliw

Pytany o rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem na temat ewentualnego wprowadzenia nowego mechanizmu obniżki cen paliw na stacjach, powiedział, że "taka decyzja nie zapadła".

- Jeżeli chodzi o sytuację na rynku ropy i rynku paliw, przedstawiłem panu premierowi bieżącą sytuację: spadające w hurcie ceny ropy - mówił minister finansów. Dodał, że powinny być one widoczne "w najbliższych dniach" na stacjach paliw w Polsce.

Domański nazwał zakończony w czerwcu rządowy mechanizm Ceny Paliwa Niżej "najdalej idącym programem wsparcia polskich kierowców". - Od początku mówiliśmy, że jest to program tymczasowy - dodał.

- Jeżeli sytuacja na rynku ropy uległaby ponownemu pogorszeniu, wtedy oczywiście nadal jest możliwość tego, żeby na pewien okres, chociażby ostatnie tygodnie wakacji, faktycznie częściowo obniżyć podatek VAT. Z akcyzą byłoby to w tej chwili zdecydowanie trudniejsze - powiedział minister. Dopytywany, nie chciał określić, przy jakiej wysokości cen ropy powrót rządowych obniżek byłby możliwy.

Zmiany w wieku emerytalnym

Szef resortu finansów skomentował również propozycję Katarzyny Pałczyńskiej-Nałęcz, według której wiek emerytalny kobiet byłby zależny od posiadania dzieci.

- Nie podoba mi się ta propozycja. To jest takie trochę "bykowe" dla kobiet. W tej chwili w rządzie nie trwają prace, czy nawet dyskusja dotycząca zmiany wieku emerytalnego kobiet czy mężczyzn - zapewnił Domański.

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- To jest jeden z licznych pomysłów, które pani minister Pełczyńska-Nałęcz lubi rzucić w przestrzeń publiczną. Często za tymi propozycjami w mojej ocenie nie stoją żadne dokładne wyliczenia - dodał.