Domański: minister Błaszczak wstydu nie ma

Politycy PiS w kuluarach o głosowaniu ws. SAFE: w partii dominują głosy oszołomów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MF wziął udział w Brukseli w posiedzeniu ministrów finansów państw UE. We wtorek to gremium zatwierdzi polski plan wydatkowania pożyczek z programu na obronność SAFE na kwotę 43,7 mld euro.

Minister finansów: Błaszczak wstydu nie ma

Minister finansów odniósł się do piątkowej wypowiedzi Błaszczaka, który uznał, że SAFE w obecnym kształcie oznacza oddanie suwerenności i zablokowanie rozwoju polskiej armii. Polityk PiS nazwał koalicję PO-PSL "grabarzem Wojska Polskiego".

- Pan minister Błaszczak wstydu nie ma, ponieważ jego zakupy były po pierwsze znacznie skromniejsze, jeżeli chodzi o skalę od tego wielkiego planu modernizacji polskiej armii, którą realizuje nasz rząd. Po drugie, nie zdradzając tutaj wszystkich szczegółów, ale wiemy, że te pożyczki, które zaciągał, nie były tak konkurencyjne i tak korzystne cenowo jak program SAFE - powiedział dziennikarzom w Brukseli Domański.

Jak zaznaczył, nie ma efektywniejszego i tańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii niż program SAFE. Minister finansów powtórzył, że pożyczki zaciągane w ramach SAFE będą bardzo nisko oprocentowane i wyraźnie tańsze od kosztu emisji obligacji przez budżet państwa, czy też obligacji, które emituje BGK. - Ministerstwo Finansów szacuje, że te oszczędności na programie SAFE mogą sięgnąć nawet 60 miliardów złotych - powiedział.

Domański: bardzo trudno zrozumieć

- To są potężne pieniądze, które tak naprawdę oznaczają oszczędności dla polskich podatników - dowodził Domański. Jak powiedział, dziwi go krytyka Błaszczaka, ponieważ ponad 80 proc. środków, przyznanych Polsce w ramach SAFE, zostanie wydane w polskich firmach lub w firmach, które produkują w Polsce i które często przenoszą do naszego kraju najbardziej zaawansowane technologie.

- Bardzo trudno zrozumieć, jak ktoś, kto ma na sercu modernizację polskiej armii, może krytykować program SAFE - powiedział Domański.

Minister finansów przypomniał, że program ustanowiono w trakcie polskiej prezydencji i to Polska w czasie prac na forum UE zadbała o to, by w ramach programu możliwe było dokonywanie zakupów wyłącznie przez jeden kraj.

- Pan Błaszczak i inni przedstawiciele opozycji mogą opowiadać, co by to oni nie zrobili, gdyby byli na naszym miejscu, ale fakty są takie, że nie potrafili zapewnić finansowania dla modernizacji polskiej armii. Nakłady na zbrojenia były wyraźnie mniejsze niż obecnie. To wynika z tego, że oni generalnie są bezradni - dodał.

O SAFE

SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 r. w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Opiewa na kwotę 150 mld euro. Łącznie z Polską uczestniczy w nim 19 państw członkowskich.

W piątek ustawę wdrażającą SAFE przyjął Sejm. Odrzucono poprawki PiS, który krytykuje kwestię przejrzystości wydawania środków z SAFE. Według polityków opozycji unijny program może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę, podobnie jak miało to miejsce - w ich ocenie - w przypadku KPO.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Według niego program ma "potężne aspekty polityczne", a jego celem jest zjednoczenie Europy "pod niemieckim przywództwem".

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris