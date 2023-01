Co Polacy mają w koszyku? Najczęściej kupowane mrożonki

Wartość kupionych w ubiegłym roku mrożonek przez gospodarstwa domowe w Polsce przekroczyła 1,8 miliarda złotych. Częściej kupujemy mrożone warzywa i pizze - wynika z analiz ekspertów Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Tylko od grudnia 2021 roku do listopada 2022 roku oferta pizzy mrożonej w Polsce powiększyła się o około 80 nowych produktów.

Według danych Panelu GfK, przeciętny Polak kupuje mrożonki średnio 14 razy w roku. W okresie od grudnia 2021 r. do listopada 2022 roku podczas jednych zakupów konsumenci wydawali na mrożonki średnio 10 zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku.

Mrożone dania gotowe

Najczęściej konsumenci sięgają po warzywa oraz dania gotowe. Razem produkty te stanowią 64 proc. rynku mrożonek. Z badania wynika, że do mrożonych warzyw należy 33 proc. rynku. W tej kategorii zdecydowanie większą popularnością cieszą się mieszanki i zupy (74 proc.) niż mrożonki jednorodne (26 proc.). Z kolei mrożone dania gotowe to drugi pod względem najczęściej kupowanych produktów, do których należy 31 proc. rynku. "Polacy cenią sobie łatwość i szybkość przygotowania posiłków. Kupując odpowiednie mieszanki, mają w zamrażarce pokrojony i obrany produkt, który nie wymaga dużej inwencji kulinarnej. Dzięki temu nawet osoby niepotrafiące gotować, mogą samodzielnie przygotować ciepły, domowy posiłek" – zwraca uwagę, cytowany w komunikacie, konsultant w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia Jakub Dubniak.

Najpopularniejsza jest pizza

Najpopularniejszym z mrożonych dań gotowych jest pizza, której sprzedaż to 19 proc. rynku. "Potencjał tej kategorii zakupowej dostrzegają producenci, którzy stale rozbudowują portfolio swoich produktów. Tylko od grudnia 2021 r. do listopada 2022 roku oferta pizzy mrożonej w Polsce powiększyła się o około 80 nowych produktów" – dodaje Dubniak. Z danych Panelu GfK wynika, że przeciętny Polak wydał na mrożoną pizzę w badanym okresie średnio 64 zł. Jak podaje GfK, po 15 proc. rynku mrożonek należy do frytek i produktów mącznych, a 6 proc. do owoców. Najwięcej mrożonek, bo 54 proc. pod względem wartości, sprzedawanych w dyskontach gdzie 49 proc. wszystkich sprzedawanych mrożonek stanowią marki własne tych sklepów.

