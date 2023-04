Amunicja i Rosomaki dla Ukrainy. Podpisano umowę i list intencyjny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Polski Mateusz Morawiecki podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności KTO Rosomak. - Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że już jest kilkaset firm polskich gotowych brać udział w odbudowie Ukrainy. To one będą miały pierwszeństwo również w tym - co oby jak najszybciej nastąpiło po zwycięstwie Ukrainy - czyli odbudowie tego kraju - stwierdził Morawiecki.

Prezydent Ukrainy składa w środę oficjalną wizytę w Polsce. Wołodymyr Zełenski przed południem spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie w KPRM - z premierem Mateuszem Morawieckim.

Wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce

Szef polskiego rządu podkreślał po spotkaniu, że wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce to "manifestacja wdzięczności" Polska "okazała się krajem prawdziwie braterskim".

- Ukraina kupuje od nas uzbrojenie produkowane w polskich zakładach i trzeba to podkreślić, że ta broń, którą do tej pory przekazaliśmy, także ta, którą sprzedajemy, jak Rosomaki, które stoją tutaj za nami, jak trzy kompanie Raków, czy chociażby Kraby, które pojechały na Ukrainę i tam się bardzo dobrze sprawdzają, to jest też broń, która w przyszłości będzie mogła stanowić ważną część uzbrojenie armii ukraińskiej, bo już stanowią ważną część uzbrojenia armii polskiej - mówił premier.

Dodał też: - Dostarczamy bardzo dobry sprzęt, także Pioruny, bo o nich też rozmawialiśmy i one też w przyszłości będą bardzo ważne i dla Ukrainy i dla Polski.

- Dorobkiem ostatniego roku jest nie tylko zacieśnianie relacji polsko-ukraińskich, ale także budowa planu pokojowego, planu gospodarczego na przyszłość - powiedział.

Wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Mateusza Morawieckiego podpisano memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm.

Zgodnie z harmonogramem wizyty prezydenta Ukrainy, przewidziane jest jeszcze Polsko-Ukraińskie Forum Współpracy Gospodarczej z udziałem prezydentów Dudy i Zełenskiego, spotkanie par prezydenckich z osobami zaangażowanymi w pomoc Ukrainie oraz wystąpienia publiczne Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP