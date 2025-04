- To spotkanie jest wyjątkowe dlatego, że to my dzielimy się swoimi zdolnościami i sprzedajemy nasze produkty Stanom Zjednoczonym, firmie Paramount. Polska jest największym w NATO producentem trotylu. Nitro-Chem to zakład, z którego możemy być absolutnie dumni. To kontrakt o wartości 1,2 miliarda złotych na dostarczanie w perspektywie trzech lat 18 tysięcy ton trotylu na rzecz USA. Polska jest głównym dostawcą trotylu na potrzeby Stanów Zjednoczonych i to na poziome 90 procent - powiedział Tomczyk.