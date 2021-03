Wielka firma ubezpieczeniowa sprzedaje polski oddział. Co się stanie z klientami?

Drugi największy podmiot w regionie

W wyniku przejęcia, Allianz stanie się drugą co do wielkości, pod względem zysku operacyjnego, firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto, Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości zakładem ubezpieczeń, awansując na drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń życiowych.