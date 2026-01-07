Logo TVN24
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach

Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Allegro podpisało umowę sprzedaży wszystkich swoich udziałów w spółkach zależnych, które prowadzą działalność w Słowenii i Chorwacji - poinformowała w środę spółka w komunikacie giełdowym. Finalizacja transakcji planowana jest w pierwszej połowie 2026 roku.

Jak podano, na mocy postanowień umowy, Mutares nabędzie 100 proc. udziałów w spółkach zależnych Grupy Allegro prowadzących działalność w Słowenii (Mimovrste d.o.o.) i Chorwacji (Internet Mall d.o.o.), wraz z dedykowanymi zasobami technologicznymi i zespołami z siedzibą w Republice Czeskiej wspierającymi tę działalność (łącznie Mall South).

"Transakcja ta stanowi ostateczny etap realizacji priorytetu strategicznego Allegro, jakim jest zakończenie restrukturyzacji Grupy Mall" - poinformowano. Finalizacja transakcji uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody właściwych organów antymonopolowych, a Allegro spodziewa się zakończenia sprzedaży w pierwszej połowie 2026 r.

Cel transakcji

Transakcja ma uprościć strukturę międzynarodową i skoncentrować kapitał w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. "Po zakończeniu gruntownej reorganizacji i integracji aktywów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech Mall North, Grupa uznała, że w dużej mierze niezależna działalność w Słowenii i Chorwacji, funkcjonująca w oparciu o dotychczasową infrastrukturę technologiczną Grupy Mall, posiada najlepsze perspektywy budowania przyszłej wartości w strukturach wyspecjalizowanego właściciela" - podała spółka.

Przekazała również, że za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. sprzedawany segment Mall South wygenerował przychody na poziomie 291,2 mln zł (spadek o 7,8 proc. rdr), a wartość sprzedanych towarów brutto wyniosła 387,1 mln zł, to spadek o 6,7 proc. rdr. Allegro dodało, że sprzedaż wpłynie pozytywnie na skorygowaną EBITDE Grupy, dzięki "wyeliminowaniu strat operacyjnych generowanych przez Mall South". Przypomniało jednocześnie, że szacowany negatywny wpływ transakcji na wynik netto (235 mln zł) został już ujęty w wynikach finansowych za IV kwartał 2025 r.

Zakup całego Mall Group przez Allegro został sfinalizowany w kwietniu 2022 r. za 867 mln euro. Spółka informowała wówczas, że fuzja rozszerza możliwości grupy w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji; platformy i spółki nowej grupy miały być stopniowo integrowane, a wdrażanie strategicznych rozwiązań skierowanych do klientów miałoby ruszyć w całej grupie natychmiast.

Grupa Mall działa w segmencie e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej portfolio łączy cztery główne obszary: tradycyjny e-commerce (MALL, CZC. cz i Vivantis) oraz usługi finansowe dla zakupów internetowych MALL Pay.

Allegro to założona 25 lat temu w Polsce platforma handlowa (tzw. marketplace). Działa w Europie Środkowo-Wschodniej. Siedziba spółki jest w Luksemburgu, ale notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 r. Allegro zostało kupione przez grupę funduszy inwestycyjnych za 12,7 mld zł. 

