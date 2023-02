Straszą zablokowaniem transakcji, potem wyłudzają dane. Ostrzeżenie dla klientów mBanku i Allegro

Oszuści podszywają się pod mBank i Allegro - ostrzega zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W obydwu przypadkach cyberprzestępcy wysyłają wiadomości z fałszywym linkiem do stron logowania serwisów. Eksperci ostrzegają, że to próby wyłudzenia danych osobowych.

Sieć dodała, że pod groźbą zawieszenia usług bankowości internetowej oszuści namawiają do kliknięcia w podany w wiadomości link, który prowadzi do fałszywej strony mBanku. "Oszustwo ma na celu wyłudzenie danych uwierzytelniających do bankowości internetowej" - poinformowano.