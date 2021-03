Nowy gracz na rynku automatów do odbioru paczek

Allegro podpisało list intencyjny ze spółką Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych. Do końca 2021 roku platforma zamierza postawić 1500 urządzeń w polskich miastach - przekazano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, w planie jest, by z 1500 urządzeń kupujący i sprzedający zaczęli korzystać jeszcze w tym roku, przy czym pierwsze automaty mają być zainstalowane w polskich miastach w połowie roku. W sumie w ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić 3000 urządzeń.

"Jako uzupełnienie"

- Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz około 80 procent przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci około 30 000 punktów odbioru i automatów - powiedział Grzegorz Czapski, dyrektor ds. rozwoju w Allegro.