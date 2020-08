Weekendowe utrudnienia w kilku bankach

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz brak możliwości wypłacenia pieniędzy z bankomatu. To tylko niektóre utrudnienia, które w najbliższym czasie czekają klientów kilku banków.

Alior

Ze względu na prowadzone prace serwisowe system transakcyjny Kantoru Walutowego będzie niedostępny od 7 sierpnia 2020 roku (piątek) od godz. 23.00 do 8 sierpnia 2020 roku (sobota) do godz. 7.00 - informuje Alior Bank.

ING

W najbliższy weekend ING planuje prace serwisowe. W związku z tym w sobotę 8 sierpnia od godz. 8:00 do godz. 18:00 niedostępne będą moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile - dowiadujemy się z komunikatu banku.

Z kolei w nocy z 9 na 10 sierpnia (z niedzieli na poniedziałek) od godz. 0.00 do godz. 1.00, ze względu na prace serwisowe, mogą wystąpić problemy w działaniu niektórych usług związanych z kartami w systemie bankowości internetowej Moje ING i ING Business.

Ponadto nie będzie również można: aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart Mastercard z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej. Nie będą również działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Pekao

Od godz. 22.00 8 sierpnia (sobota) do do godz. 5.00 9 sierpnia (niedziela) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w korzystaniu z serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay i usług maklerskich – podaje Pekao. Ma to związek z pracami serwisowymi.