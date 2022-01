Awaria w dużym banku usunięta

Alior Bank usunął awarię i przywrócił dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. "Logowanie do bankowości działa prawidłowo" - przekazali przedstawiciele banku we wpisie na Facebooku. Wcześniej w poniedziałek po południu klienci Alior Banku mieli problemy z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. "Z przykrością informujemy, że mamy awarię" - przekazali przedstawiciele banku we wpisie na Facebooku.