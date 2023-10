Agitacja wyborcza i obietnica darmowych pogrzebów. Podejrzane SMS-y trafiły do Polaków, RCB wysyła alert

Do wielu Polaków wysyłane są SMS-y zachęcające do głosowania na PiS. "GlosujNaPiS!Przywroclilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo" - brzmi treść wiadomości, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) ostrzega przed dezinformatorami, którzy podszywają się pod Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość ma związek z tą akcją. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie w czwartek po południu alert.

Na Kontakt 24 kilku internautów poinformowało nas o SMS-ach, jakie otrzymali w czwartek o poranku. Treść wiadomości ma zachęcić do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. "GlosujNaPiS!Przywroclilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo" - czytamy w przykładowej wiadomości (pisownia oryginalna).

Sms z agitacją wyborczą Kontakt 24

Jeden z internautów nie kryje oburzenia. "Witam, dzisiaj, gdy tylko otworzyłam oczy, coś mnie trafiło. To już jest czyste szaleństwo ze strony PiS-u. Proszę sobie wyobrazić, że wysyłają smsy, żeby na nich głosować. Ta ich propaganda i bezczelność nie ma granic" - skomentował jeden z internautów.

Do redakcji Kontakt24 przesłano wiele zdjęć z podejrzanymi wiadomościami Kontakt 24

Kto rozsyła SMS-y?

"W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące smsy, z którymi my jako PiS nie mamy nic wspólnego. Stop oszustwom i manipulacji" - napisał na platformie X (dawniej Twitter) rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wpis w tej sprawie zamieścił również minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Ze zrzutów ekranów otrzymanych od internautów na Kontakt 24 wynika, że SMS-y zostały wysłane z różnych numerów telefonów zaczynających się od cyfr 732. Dzwoniliśmy pod te numery, ale przy próbie połączenia pojawia się komunikat: "nie ma takiego numeru".

NASK ostrzega

NASK ostrzega przed dezinformacją na ostatniej prostej kampanii wyborczej. "Kampanie, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów NASK polegają na rozsyłaniu przez dezinformatorów podszywających się pod Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów zawierających nieprawdziwe propozycje programowe" - czytamy w komunikacie.

"Do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości" - dodano.

Przedstawiciele NASK wskazali, że programy komitetów wyborczych znajdują się na ich oficjalnych stronach internetowych oraz na zweryfikowanych profilach w mediach społecznościach. "Wiadomości wyborcze pochodzące od niezidentyfikowanych nadawców należy bezwzględnie sprawdzać" - podkreślono.

W czwartek po południu alerty w tej sprawie wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Na wniosek ministra cyfryzacji do użytkowników telefonów w całej Polsce wysyłany jest następujący komunikat: UWAGA! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMSy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce" - podano we wpisie w mediach społecznościowych.

