Z kraju Wzrost o 10 miliardów w miesiąc. W co inwestuje polski bank centralny? Oprac. Wiktor Knowski |

Inflacja w sierpniu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek PietruszkaPAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

NBP w poniedziałek opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2026 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 263 mld euro i był wyższy o 7,1 mld euro niż na koniec lipca 2026 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 10 mld dol. i osiągnął poziom 305 mld dolarów.

W co inwestuje Narodowy Bank Polski?

"Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji" - podał NBP w komunikacie.

>>> Decyzja o stopach procentowych w środę. Eksperci gaszą nadzieje

NBP poinformował także, że niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.