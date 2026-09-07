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Wzrost o 10 miliardów w miesiąc. W co inwestuje polski bank centralny?

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Adam Glapiński
Inflacja w sierpniu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek PietruszkaPAP
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Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego na koniec sierpnia 2026 roku aktywa rezerwowe Polski wyniosły 263 miliardów euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie - 305 miliardów dolarów.

NBP w poniedziałek opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2026 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 263 mld euro i był wyższy o 7,1 mld euro niż na koniec lipca 2026 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 10 mld dol. i osiągnął poziom 305 mld dolarów.

W co inwestuje Narodowy Bank Polski?

"Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji" - podał NBP w komunikacie.

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NBP poinformował także, że niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Źródło: PAP
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NBPWaluty
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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