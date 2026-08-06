Z kraju Ważna informacja dla użytkowników mObywatel. Dokumenty mogły stracić ważność Oprac. Wiktor Knowski |

GIS. Paweł Grzesiowski: od lipca w aplikacji mObywatel można zgłaszać nieprawidłowości w obiektach gastronomicznych Źródło zdj. gł.: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl

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Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do środy mieli czas, by zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Aby to zrobić wystarczyło zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jeśli komuś nie udało się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasły, dlatego aby ponownie z nich korzystać trzeba przywrócić ich ważność.

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Aktualizacja dokumentów w mObywatel

W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.

Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.

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Problemy w dniu upłynięcia terminu

W środę - kiedy upływał termin wymaganego zalogowania się do mObywatela - użytkownicy rządowej aplikacji zgłaszali problemy m.in. otwarciem aplikacji.

Zgodnie z danymi serwisu Downdetector pierwsze zgłoszenia zaczęły pojawiać się już w środę rano. Ich liczba zaczęła się zwiększać około godziny 15.00 i wyraźnie wzrosła wieczorem, ok. 19.00.

Zgłoszenia dot. aplikacji mObywatel w serwisie Down Detector Źródło zdjęcia: Down Detector

"Zalogowałem się. Kliknąłem aktualizuj i… wszystko padło. Nie można się zalogować powtórnie" - napisał internauta na Kontakt24.