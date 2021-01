65 tysięcy posiłków dla najuboższych w grudniu, kolejne już w styczniu

Akcja #TVNpomagajmysobie, która ma na celu dostarczanie ciepłych posiłków osobom najuboższym oraz solidarność z branżą restauracyjną będzie kontynuowana również w styczniu. Dzięki inicjatywie TVN Grupa Discovery, w okresie od 14 do 24 grudnia, do najbardziej potrzebujących w całej Polsce trafiło łącznie 65 tysięcy posiłków.

Posiłki przygotowało na wynos 100 restauracji, które zgłosiły się do udziału w akcji i zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem wymaganych warunków. Każdy lokal otrzymał zamówienie na kwotę 13 tys. złotych brutto.

Dostawy dań obiadowych trafiły do Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) zajmujących się dożywianiem najuboższych. Konkretne OPP zostały wskazane przez 27 lokalnych Banków Żywności działających w poszczególnych regionach.

Zamówienia posiłków finansowane były ze środków zebranych przez TVN Grupa Discovery z charytatywnego bloku reklamowego wyemitowanego 12 grudnia, wpływów pozyskanych od sponsorów Biura Reklamy TVN Media, funduszy zebranych przez Fundację TVN "Nie jesteś sam" w dniach od 1 do 12 grudnia oraz przychodów ze sprzedaży pakietu START VOD na stronie pomagam.player.pl w tym samym okresie.

Podziękowania

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym widzom i klientom Biura Reklamy TVN Media za to, że tak licznie włączyli się do akcji #TVNpomagajmysobie. Zależało nam na tym, by najbardziej potrzebujących nie zostawiać samym sobie, zwłaszcza w okresie Świąt. Dzięki Waszej empatii i solidarności przekazaliśmy im 65 tysięcy ciepłych posiłków - powiedział Marcin Barcz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej TVN Grupa Discovery.