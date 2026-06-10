Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Gawkowski o "czerwonych liniach" AI. "Musimy iść z duchem czasu"

|
Fakty po faktach - Krzysztof Gawkowski
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Model będzie się rozwijał, ale powinna być czerwona linia - powiedział w "Faktach po Faktach" Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji mówił o regulacji sektora sztucznej inteligencji w ramach przyjętej przez rząd "Strategii Cyfryzacji Państwa" do 2035 roku.

W przyjętej przez rząd strategii cyfryzacji kraju w następnych latach istotną rolę odgrywa kwestia sztucznej inteligencji. W dokument ma być wpisany plan wprowadzenia do polskich szkół 16 tys. pracowni AI. Również do 2035 80 proc. urzędów będzie wykorzystywało sztuczną inteligencję w codziennej pracy.

- Musimy iść z duchem czasu - powiedział minister w rozmowie z Piotrem Kraśko na antenie TVN24.

Noblista o AI: zbyt szybka automatyzacja to cmentarzysko pomysłów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Noblista o AI: zbyt szybka automatyzacja to cmentarzysko pomysłów

Bartłomiej Ciepielewski

"Trzeba regulować rozsądnie"

Zapytany o regulacje, które zapewniłyby pracownikom ochronę w obliczu postępującej automatyzacji powiedział, że "trzeba regulować rozsądnie".

- Model będzie się rozwijał, ale powinna być czerwona linia - powiedział Gawkowski. Wśród takich granic wymienił uzyskanie przez chatbota wolności słowa. Wówczas zdaniem ministra "w jakiejś części utraci ją człowiek".

Gawkowski nazwał sztuczną inteligencję "najbardziej przełomową technologią w historii ludzkości". Dodał jednak, że nie jest "bezkrytycznym fanem AI".

23 min
Jak dwóch kolegów z liceum stworzyło giganta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak dwóch kolegów z liceum stworzyło giganta

TVN24

Rozwój sztucznej inteligencji jest również wyzwaniem dla uczniów, którzy chcą wybrać kierunki studiów, które pozwolą im znaleźć pracę. Gawkowski zachęcał ich do rozważenia kierunków technicznych. - To jest miejsce, które daje poczucie, że cały ten sektor będzie się rozwijał - powiedział.

Zaznaczył jednak, że ma swoje obawy związane ze sztuczną inteligencją, które w pierwszej kolejności dotyczą różnego tempa rozwoju tej technologii na świecie. Za przykład podano Stany Zjednoczone, które wyprzedzają resztę świata w planowanych wydatkach na rozwój sektora.

- Najbardziej się boję, że technologia zza Oceanu czy z Azji będzie tu przychodziła i będziemy jej używali, a nie będziemy jej produkowali - powiedział Gawkowski. Jego zdaniem przyjęta przez rząd strategia cyfryzacji może temu zapobiec - Chcemy zapewnić Polsce suwerenność technologiczną - powiedział.

Blady strach padł na banki. Oto powód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Blady strach padł na banki. Oto powód

Łukasz Figielski

Nowa strategia rządu

Ministerstwo Cyfryzacji zidentyfikowało cztery obszary, które mają - zdaniem resortu - fundamentalny wpływ na realizację celu dokumentu. Pierwszym z nich jest zapewnienie dostępu do szybkich, wydajnych i bezpiecznych usług telekomunikacyjnych wszystkim użytkownikom, bez względu na to, w jakiej lokalizacji się znajdują, przy jednoczesnym wzmocnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej. Ministerstwo chce też wzmacniać "kompetencje przyszłości", czyli te o kluczowym znaczeniu dla "całego systemu funkcjonowania państwa".

Jednym z obszarów jest też zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom wobec rosnącej liczby cyfrowych zagrożeń. Ostatnim zaś - poprawa koordynacji transformacji cyfrowej poprzez międzyresortową i międzysektorową współpracę w oparciu o Architekturę Informacyjną Państwa (AIP).

Inne cele strategii zgrupowano w trzech płaszczyznach, z czego pierwsza dotyczy państwa, tj. obszarów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (m.in. rozwój e-usług i cyfryzacja procesów administracyjnych). Kolejna to "ludzie", czyli poprawa jakości życia obywateli, m.in. przez ochronę ich przed zagrożeniami w sieci lub cyfryzację sektora ochrony zdrowia. Ostatnia dotyczy gospodarki i technologii i ma określić rozwój nowych technologii, m.in. przez wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji oraz rozwój sztucznej inteligencji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Krzysztof GawkowskiAI
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Nowy Jork USA
Inflacja w USA najwyższa od lat. "Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku"
Ze świata
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Kryzys emerytalny na horyzoncie. Uderzy w kieszenie seniorów w USA
Ze świata
tankowanie benzyna stacja paliwo
Różnice cen paliw na stacjach. Gdzie jest najtaniej w Polsce?
Z kraju
Claude
Potężny model AI trafia do użytkowników. Wcześniej budził obawy
samochód kierownica dłonie
Zmiany dla kierowców. Wchodzą nowe przepisy
Moto
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Ceny paliw w czwartek. Nowe obwieszczenie
Moto
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Awaria w dużym banku. Problemy z płatnościami Blikiem i nie tylko
Z kraju
pap_20250220_1UK
Nowe skanery na Lotnisku Chopina już wkrótce. Pomogą znieść limit płynów
Turystyka
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Duże dostawy do Europy. Saudyjski eksport paliwa rośnie
Ze świata
ropa naftowa
Na rynku ropy niespokojnie. "Nadal jest chęć porozumienia"
Rynki
Kuba, Hawana
70 procent kraju bez prądu. Ludzie wychodzą na ulice
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Tankowanie w środę. Na stacjach drożej
Moto
shutterstock_2226406283
Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend"
Nieruchomości
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Znów bez głównej wygranej. Pula w Eurojackpot rośnie
Z kraju
shutterstock_1708148584
Bruksela zaktualizowała listę niebezpiecznych linii lotniczych
Turystyka
shutterstock_2459586767
Komisja Europejska interweniuje w sprawie WhatsAppa. Jest decyzja
Bitcoin krypto
Zmiany na rynku bitcoina. Jaka przyszłość kryptowaluty
Rynki
Okradała starszą kobietę, którą się opiekowała (zdjęcie ilustracyjne)
Tyle mają wzrosnąć emerytury i renty w 2027 roku. Propozycja rządu
Dla seniora
Urząd
O tyle mają wzrosnąć pensje w budżetówce
Dla pracownika
pieniądze portfel złotówki
Rząd zdecydował w sprawie minimalnego wynagrodzenia
Dla pracownika
Prawicowe narracje cechuje "życzliwy seksizm"
Kobiety i mężczyźni w spółkach na nowych zasadach. Jest projekt
Dla firm
Protest przeciwko inwestycji Kurshera
Protesty w Albanii nabierają siły. Premier: wielkie marzenia zawsze budziły kontrowersje
Ze świata
pieczatka dokumenty kobieta shutterstock_2154792629
Pułapka na spadkobierców. Rząd chce ułatwić zrzekanie się długu
Z kraju
AdobeStock_536273611
Europa lokuje oszczędności na giełdzie. Polska poza czołówką
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Cena dolara wciąż wysoko. Na horyzoncie kolejne podwyżki stóp
Rynki
0906_nm_motyka
Co dalej z obniżką cen paliw? Minister komentuje
Z kraju
lody wafelek miasto
Turystka pokazała paragon grozy. Ostrzega przed lodami w tym miejscu
TVN24
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica