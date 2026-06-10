Gawkowski o "czerwonych liniach" AI. "Musimy iść z duchem czasu"

Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W przyjętej przez rząd strategii cyfryzacji kraju w następnych latach istotną rolę odgrywa kwestia sztucznej inteligencji. W dokument ma być wpisany plan wprowadzenia do polskich szkół 16 tys. pracowni AI. Również do 2035 80 proc. urzędów będzie wykorzystywało sztuczną inteligencję w codziennej pracy.

- Musimy iść z duchem czasu - powiedział minister w rozmowie z Piotrem Kraśko na antenie TVN24.

"Trzeba regulować rozsądnie"

Zapytany o regulacje, które zapewniłyby pracownikom ochronę w obliczu postępującej automatyzacji powiedział, że "trzeba regulować rozsądnie".

- Model będzie się rozwijał, ale powinna być czerwona linia - powiedział Gawkowski. Wśród takich granic wymienił uzyskanie przez chatbota wolności słowa. Wówczas zdaniem ministra "w jakiejś części utraci ją człowiek".

Gawkowski nazwał sztuczną inteligencję "najbardziej przełomową technologią w historii ludzkości". Dodał jednak, że nie jest "bezkrytycznym fanem AI".

Rozwój sztucznej inteligencji jest również wyzwaniem dla uczniów, którzy chcą wybrać kierunki studiów, które pozwolą im znaleźć pracę. Gawkowski zachęcał ich do rozważenia kierunków technicznych. - To jest miejsce, które daje poczucie, że cały ten sektor będzie się rozwijał - powiedział.

Zaznaczył jednak, że ma swoje obawy związane ze sztuczną inteligencją, które w pierwszej kolejności dotyczą różnego tempa rozwoju tej technologii na świecie. Za przykład podano Stany Zjednoczone, które wyprzedzają resztę świata w planowanych wydatkach na rozwój sektora.

- Najbardziej się boję, że technologia zza Oceanu czy z Azji będzie tu przychodziła i będziemy jej używali, a nie będziemy jej produkowali - powiedział Gawkowski. Jego zdaniem przyjęta przez rząd strategia cyfryzacji może temu zapobiec - Chcemy zapewnić Polsce suwerenność technologiczną - powiedział.

Nowa strategia rządu

Ministerstwo Cyfryzacji zidentyfikowało cztery obszary, które mają - zdaniem resortu - fundamentalny wpływ na realizację celu dokumentu. Pierwszym z nich jest zapewnienie dostępu do szybkich, wydajnych i bezpiecznych usług telekomunikacyjnych wszystkim użytkownikom, bez względu na to, w jakiej lokalizacji się znajdują, przy jednoczesnym wzmocnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej. Ministerstwo chce też wzmacniać "kompetencje przyszłości", czyli te o kluczowym znaczeniu dla "całego systemu funkcjonowania państwa".

Jednym z obszarów jest też zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom wobec rosnącej liczby cyfrowych zagrożeń. Ostatnim zaś - poprawa koordynacji transformacji cyfrowej poprzez międzyresortową i międzysektorową współpracę w oparciu o Architekturę Informacyjną Państwa (AIP).

Inne cele strategii zgrupowano w trzech płaszczyznach, z czego pierwsza dotyczy państwa, tj. obszarów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (m.in. rozwój e-usług i cyfryzacja procesów administracyjnych). Kolejna to "ludzie", czyli poprawa jakości życia obywateli, m.in. przez ochronę ich przed zagrożeniami w sieci lub cyfryzację sektora ochrony zdrowia. Ostatnia dotyczy gospodarki i technologii i ma określić rozwój nowych technologii, m.in. przez wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji oraz rozwój sztucznej inteligencji.

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