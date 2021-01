UOKiK zakazał przejęcia Radia ZET przez Agorę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. "W wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych" - wskazano w komunikacie.

Wniosek o zgodę na transakcję wpłynął do Urzędu w październiku 2019 roku. Prezes UOKiK w listopadzie 2019 roku skierował sprawę do tak zwanego drugiego etapu, co oznaczało, że konieczne było przeprowadzenie badania rynku.

W listopadzie 2020 roku prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawił zastrzeżenia do tej koncentracji. "Po wnikliwej analizie rynku i możliwych konsekwencji przejęcia Eurozetu przez Agorę – w styczniu 2021 r. - wydał decyzję zakazującą koncentracji" - czytamy w komunikacie.

Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową. Głównymi stacjami należącymi do Agory są: TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio. Z kolei głównymi stacjami należącymi do Eurozet są: Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus oraz Chili ZET.

"Powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu"

"Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Chróstny.

Jak wskazał, "w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych".

Według Urzędu w przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 procent częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. "Ponadto na niektórych z rynków lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu byłby bardzo wysoki, np. w Legnicy kształtował się na poziomie 80-100 procent, w Poznaniu na poziomie 40-50 procent, w Zielonej Górze na poziomie 30-40 procent (zsumowane udziały z 2019 r.)" - czytamy.

Ponadto UOKiK zaznaczył, że na rynku reklamy krajowej w wyniku koncentracji utworzony zostałby podmiot, który miałby tylko jednego mocnego konkurenta - RMF FM.

"Powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Dwie duże grupy radiowe mogłyby skutecznie wypierać z rynku pozostałych uczestników, mających zdecydowanie mniejszy udział w rynku i skromniejszą ofertę dla reklamodawców" - wyjaśnił Chróstny.

"Skupienie w rękach dwóch przedsiębiorców około 70 procent udziału w rynku nie pozostawiałoby zbyt wiele przestrzeni dla pozostałych, często niewielkich podmiotów, zatem szkody dla rynku i konkurencji byłyby niezwykle poważne" - dodał.

W połowie grudnia ubiegłego roku PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia wydawnictwa Polska Press.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes