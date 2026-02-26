Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT

"Zmęczenie osiągnęło apogeum". Powody odwołania szefa KRRiT Macieja Świrskiego Źródło: TVN24

Świrski nałożył karę na nadawcę TOK FM - Inforadio w 2024 roku, za rzekome "propagujące działania sprzeczne z prawem, treści nawołujące do nienawiści lub przemocy oraz dyskryminujące ze względu na przekonania i poglądy polityczne".

Zarzuty szefa KRRiT bezzasadne

Przewodniczący KRRiT zarzucił nadawcy naruszenie art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji, który określa zasady dotyczące treści audycji, nakładając na nadawców konkretne ograniczenia, m.in. zakaz dyskryminacji i mowy nienawiści czy poszanowanie przekonań. Departament monitoringu (jednostka wewnątrz KRRiT) nie stwierdził jednak naruszenia w przypadku wymienionych w zarzutach audycji.

Nadawca TOK FM zaznaczył, że opinie dziennikarzy oraz zapraszanych gości będące powodem ukarania nie miały charakteru propagandowego, nie nawoływały do przekształcania rzeczywistości ani nie zawierały treści dyskryminujących.

Nie pierwszy taki wyrok

"Mamy potwierdzenie, że wolność słowa i prawo do krytyki to norma w Polsce. Nie mam poczucia satysfakcji, że sąd potwierdził nasze prawo do wyrażania opinii, a nawet krytyki. Odczuwam smutek, że potwierdzenie to było konieczne, bo osoba, która pełniła zaszczytną funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, chciała redakcji Tok FM ograniczyć możliwość wykonywania swojej dziennikarskiej pracy" - stwierdził w komunikacie redaktor naczelny TOK FM Maciej Głogowski.

To nie pierwszy raz, kiedy nadawca TOK FM wygrywa w sądzie ze Świrskim. W lipcu 2024 roku sąd orzekł, że grzywna w wysokości 80 tys. zł, którą szef KRRiT wymierzył stacji za komentarze dotyczące podręcznika "Historia i teraźniejszość" prof. Wojciecha Roszkowskiego, była bezzasadna.

Opracował Wiktor Knowski/ams